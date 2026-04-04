트럼프 “48시간 후 지옥 펼쳐질 것…이란에 10일 줬다”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지시간) 백악관에서 이란 전쟁과 관련해 대국민 연설을 하고 있다. 2026.4.2 워싱턴 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지시간) 백악관에서 이란 전쟁과 관련해 대국민 연설을 하고 있다. 2026.4.2 워싱턴 AFP 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령은 4일(현지시간) 이란에게 주어진 시간이 얼마 남지 않았다고 경고했다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 “내가 이란에 협상을 하거나 호르무즈 해협을 개방하라고 10일의 시간을 줬던 것을 기억하느냐”라며 이같이 지적했다.이어 “48시간 후면 그들에게 지옥이 펼쳐질 것이다. 하나님께 영광을”이라고 덧붙였다.앞서 트럼프 대통령은 지난달 27일을 이란 발전소 공격 시한으로 제시했다가 이를 열흘 보류했다.공격 시한은 미 동부 시간 기준 오는 6일 오후 8시까지로 연장된 상태다.트럼프 대통령은 지난달 30일에는 합의 불발 시 “그들(이란)의 모든 발전소, 유정, 그리고 하르그 섬(아마도 모든 담수화 시설까지)을 폭파하고 완전히 초토화함으로써 이란에서의 우리의 사랑스러운 ‘체류’를 끝낼 것”이라고 경고하기도 했다.이어 지난 1일 대국민 연설에서는 “앞으로 2∼3주에 걸쳐 이란에 극도로 강력한 타격을 가할 것”이라며 “우리는 그들을 그들이 속해 있던 석기 시대로 되돌려 놓을 것”이라고 말했다.