“트럼프의 굴욕” 이란서 美 F-15 첫 격추, A-10도 떨어져…2명 구조·1명 실종 [배틀라인]

탑승자 2명중 1명 사출 정황 포착

구조 위한 美 헬기 편대도 목격

이미지 확대 2일(현지시간) 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미군 5세대 전투기 F-35를 두 번째로 격추했다고 주장했다. 또한 격추된 전투기는 영국 레이큰히스 비행대 소속이라고 주장했다. 그러면서 엔진, 노즐 또는 동체 일부 파편으로 추정되는 사진을 잇따라 공개했다. 2026.4.2 이란 매체 닫기 이미지 확대 보기 2일(현지시간) 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미군 5세대 전투기 F-35를 두 번째로 격추했다고 주장했다. 또한 격추된 전투기는 영국 레이큰히스 비행대 소속이라고 주장했다. 그러면서 엔진, 노즐 또는 동체 일부 파편으로 추정되는 사진을 잇따라 공개했다. 2026.4.2 이란 매체

이미지 확대 3일(현지시간) 미군 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기(사진)가 이란 호르무즈 해협 인근 게슘섬 남단에서 격추돼 바다에 추락했다고 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 밝혔다. 이후 복수의 미 당국자는 뉴욕타임스(NYT)와 워싱턴포스트(WP) 등에 A-10 추락 사실을 확인했다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 알려졌다. 2026.4.3 이란 매체 닫기 이미지 확대 보기 3일(현지시간) 미군 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기(사진)가 이란 호르무즈 해협 인근 게슘섬 남단에서 격추돼 바다에 추락했다고 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 밝혔다. 이후 복수의 미 당국자는 뉴욕타임스(NYT)와 워싱턴포스트(WP) 등에 A-10 추락 사실을 확인했다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 알려졌다. 2026.4.3 이란 매체

이미지 확대 2일(현지시간) 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미군 5세대 전투기 F-35를 두 번째로 격추했다고 주장했다. 또한 격추된 전투기는 영국 레이큰히스 비행대 소속이라고 주장했다. 그러면서 엔진, 노즐 또는 동체 일부 파편으로 추정되는 사진을 잇따라 공개했다. 2026.4.2 이란 매체 닫기 이미지 확대 보기 2일(현지시간) 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미군 5세대 전투기 F-35를 두 번째로 격추했다고 주장했다. 또한 격추된 전투기는 영국 레이큰히스 비행대 소속이라고 주장했다. 그러면서 엔진, 노즐 또는 동체 일부 파편으로 추정되는 사진을 잇따라 공개했다. 2026.4.2 이란 매체

이미지 확대 2일(현지시간) 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미군 5세대 전투기 F-35를 두 번째로 격추했다고 주장했다. 또한 격추된 전투기는 영국 레이큰히스 비행대 소속이라고 주장했다. 그러면서 엔진, 노즐 또는 동체 일부 파편으로 추정되는 사진을 잇따라 공개했다. 2026.4.2 이란 매체 닫기 이미지 확대 보기 2일(현지시간) 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미군 5세대 전투기 F-35를 두 번째로 격추했다고 주장했다. 또한 격추된 전투기는 영국 레이큰히스 비행대 소속이라고 주장했다. 그러면서 엔진, 노즐 또는 동체 일부 파편으로 추정되는 사진을 잇따라 공개했다. 2026.4.2 이란 매체

이미지 확대 2일(현지시간) 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미군 5세대 전투기 F-35를 두 번째로 격추했다고 주장했다. 또한 격추된 전투기는 영국 레이큰히스 비행대 소속이라고 주장했다. 그러면서 엔진, 노즐 또는 동체 일부 파편으로 추정되는 사진을 잇따라 공개했다. 2026.4.2 이란 매체 닫기 이미지 확대 보기 2일(현지시간) 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미군 5세대 전투기 F-35를 두 번째로 격추했다고 주장했다. 또한 격추된 전투기는 영국 레이큰히스 비행대 소속이라고 주장했다. 그러면서 엔진, 노즐 또는 동체 일부 파편으로 추정되는 사진을 잇따라 공개했다. 2026.4.2 이란 매체

이미지 확대 2일(현지시간) 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미군 5세대 전투기 F-35를 두 번째로 격추했다고 주장했다. 또한 격추된 전투기는 영국 레이큰히스 비행대 소속이라고 주장했다. 그러면서 엔진, 노즐 또는 동체 일부 파편으로 추정되는 사진을 잇따라 공개했다. 2026.4.2 이란 매체 닫기 이미지 확대 보기 2일(현지시간) 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미군 5세대 전투기 F-35를 두 번째로 격추했다고 주장했다. 또한 격추된 전투기는 영국 레이큰히스 비행대 소속이라고 주장했다. 그러면서 엔진, 노즐 또는 동체 일부 파편으로 추정되는 사진을 잇따라 공개했다. 2026.4.2 이란 매체

이미지 확대 2일(현지시간) 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미군 5세대 전투기 F-35를 두 번째로 격추했다고 주장했다. 또한 격추된 전투기는 영국 레이큰히스 비행대 소속이라고 주장했다. 그러면서 엔진, 노즐 또는 동체 일부 파편으로 추정되는 사진을 잇따라 공개했다. 2026.4.2 이란 매체 닫기 이미지 확대 보기 2일(현지시간) 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미군 5세대 전투기 F-35를 두 번째로 격추했다고 주장했다. 또한 격추된 전투기는 영국 레이큰히스 비행대 소속이라고 주장했다. 그러면서 엔진, 노즐 또는 동체 일부 파편으로 추정되는 사진을 잇따라 공개했다. 2026.4.2 이란 매체

이미지 확대 2일(현지시간) 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미군 5세대 전투기 F-35를 두 번째로 격추했다고 주장했다. 또한 격추된 전투기는 영국 레이큰히스 비행대 소속이라고 주장했다. 그러면서 엔진, 노즐 또는 동체 일부 파편으로 추정되는 사진을 잇따라 공개했다. 2026.4.2 이란 매체 닫기 이미지 확대 보기 2일(현지시간) 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미군 5세대 전투기 F-35를 두 번째로 격추했다고 주장했다. 또한 격추된 전투기는 영국 레이큰히스 비행대 소속이라고 주장했다. 그러면서 엔진, 노즐 또는 동체 일부 파편으로 추정되는 사진을 잇따라 공개했다. 2026.4.2 이란 매체

이미지 확대 2일(현지시간) 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미군 5세대 전투기 F-35를 두 번째로 격추했다고 주장했다. 또한 격추된 전투기는 영국 레이큰히스 비행대 소속이라고 주장했다. 그러면서 엔진, 노즐 또는 동체 일부 파편으로 추정되는 사진을 잇따라 공개했다. 2026.4.2 이란 매체 닫기 이미지 확대 보기 2일(현지시간) 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미군 5세대 전투기 F-35를 두 번째로 격추했다고 주장했다. 또한 격추된 전투기는 영국 레이큰히스 비행대 소속이라고 주장했다. 그러면서 엔진, 노즐 또는 동체 일부 파편으로 추정되는 사진을 잇따라 공개했다. 2026.4.2 이란 매체

이미지 확대 2일(현지시간) 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미군 5세대 전투기 F-35를 두 번째로 격추했다고 주장했다. 또한 격추된 전투기는 영국 레이큰히스 비행대 소속이라고 주장했다. 그러면서 엔진, 노즐 또는 동체 일부 파편으로 추정되는 사진을 잇따라 공개했다. 2026.4.2 이란 매체 닫기 이미지 확대 보기 2일(현지시간) 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미군 5세대 전투기 F-35를 두 번째로 격추했다고 주장했다. 또한 격추된 전투기는 영국 레이큰히스 비행대 소속이라고 주장했다. 그러면서 엔진, 노즐 또는 동체 일부 파편으로 추정되는 사진을 잇따라 공개했다. 2026.4.2 이란 매체

이미지 확대 2일(현지시간) 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미군 5세대 전투기 F-35를 두 번째로 격추했다고 주장했다. 또한 격추된 전투기는 영국 레이큰히스 비행대 소속이라고 주장했다. 그러면서 엔진, 노즐 또는 동체 일부 파편으로 추정되는 사진을 잇따라 공개했다. 미군은 곧바로 수색·구조 작전에 나선 것으로 보인다. 현지에서는 저속으로 낮게 비행하는 항공기 1대와 헬기 2대가 포착됐는데, CNN은 이를 전형적인 전투탐색구조(CSAR) 작전 양상으로 해석했다. 사진은 현지에서 포착된 미군 수색헬기. 2026.4.3 이란 매체 닫기 이미지 확대 보기 2일(현지시간) 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미군 5세대 전투기 F-35를 두 번째로 격추했다고 주장했다. 또한 격추된 전투기는 영국 레이큰히스 비행대 소속이라고 주장했다. 그러면서 엔진, 노즐 또는 동체 일부 파편으로 추정되는 사진을 잇따라 공개했다. 미군은 곧바로 수색·구조 작전에 나선 것으로 보인다. 현지에서는 저속으로 낮게 비행하는 항공기 1대와 헬기 2대가 포착됐는데, CNN은 이를 전형적인 전투탐색구조(CSAR) 작전 양상으로 해석했다. 사진은 현지에서 포착된 미군 수색헬기. 2026.4.3 이란 매체

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미국의 대이란 군사작전에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 각각 이란군의 공격으로 격추됐다. 지난 2월 28일(현지시간) 개전 이후 미 군용기가 적의 공격으로 격추된 첫 사례로, 미군이 그간 강조해온 “이란 방공망 무력화” 평가에도 적잖은 의문이 제기될 전망이다.CBS뉴스 등 복수의 미국 매체는 미 정부 당국자를 인용해 미 공군 F-15E 스트라이크 이글이 3일 이란 남서부 상공에서 격추됐다고 보도했다. 이란 국영매체는 해당 전투기가 이슬람혁명수비대(IRGC)의 대공 사격에 맞았다고 주장했다.이란 매체들은 추락한 전투기 잔해 사진도 공개했다. CNN은 이 잔해가 미 공군 F-15E 자료 사진과 일치한다고 분석했다.격추된 F-15E에는 2명이 탑승하고 있었다. 이 가운데 1명은 추락 도중 비상 사출한 것으로 파악됐다. 육지에 떨어진 F-15E 좌석도 발견됐다.미군은 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 지원을 위한 C-130 급유기를 투입해 탑승자 1명을 구조했다. 비상 탈출한 승무원으로 추정된다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받았고, 일부 탑승자가 다쳤지만 기지로 복귀한 것으로 전해졌다.F-15E에 타고 있던 나머지 미군 1명은 실종 상태다. 이란 당국은 국영매체 등을 통해 실종된 미군을 찾아 넘기는 이에게 현상금을 지급하겠다고 밝혔다.같은 날 미군 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 이란 호르무즈 해협 인근 게슘섬 남단에서 격추돼 바다에 추락했다고 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 밝혔다.이후 복수의 미 당국자는 뉴욕타임스(NYT)와 워싱턴포스트(WP) 등에 A-10 추락 사실을 확인했다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 알려졌다.이와 관련해 이란군 중앙군사본부의 에브라힘 졸파가리 대변인은 국영방송에서 “적의 첨단 항공기 1대가 게슘섬 남단에서 격추됐다”며 “기체는 헹감섬과 게슘섬 사이 페르시아만 해역에 추락했다”고 주장했다.백악관과 미군은 아직 공식 입장을 내놓지 않았다. 다만 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 AFP통신에 도널드 트럼프 대통령이 전투기 격추 관련 보고를 받았다고 전했다.미군은 그동안 이란의 방공망이 대부분 무력화됐다고 강조해왔다. 그러나 이날 F-15E와 A-10이 잇따라 격추되면서 이런 설명이 무색해졌다는 지적이 나온다.앞서 미군의 5세대 스텔스 전투기 F-35 1대도 지난달 19일 혁명수비대의 대공 사격으로 추정되는 공격을 받아 비상 착륙한 바 있다. 지난달 13일에는 이라크 서부에서 작전 중이던 KC-135 공중급유기가 다른 공중급유기와 충돌해 탑승자 6명이 전원 사망했다. 개전 초기인 3월 2일에는 F-15 전투기 3대가 쿠웨이트군의 오인 공격으로 추락했다.특히 이번 격추는 트럼프 대통령이 지난 1일 향후 “2~3주간 극도로 강력한 타격”을 예고한 직후 벌어졌다는 점에서 주목된다. 이들 군용기의 정확한 임무는 확인되지 않았지만, 격추 지점으로 미뤄 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 겨냥한 작전에 투입됐을 가능성이 제기된다.트럼프 대통령이 “이란을 석기시대로 되돌리겠다”고 밝힌 직후 미군은 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴했다. 또 이란이 미국 요구를 수용하지 않을 경우 예고한 대로 발전소 등 에너지 인프라까지 타격할 수 있다고 경고한 상태다.공세 수위를 높인 미군에 맞서 이란군도 개전 이후 처음으로 미 전투기를 격추하며 저항 능력과 의지를 과시한 셈이다. 미군은 개전 이후 일방적 공습으로 이란 해·공군과 방공망을 대부분 파괴했다고 밝혀왔지만, 이란이 여전히 상당량의 미사일과 드론 발사 능력을 유지하고 있다는 정보당국 평가도 CNN을 통해 보도된 바 있다.양측 교전은 종전 협상에서 우위를 점하기 위해 한층 더 치열해질 가능성이 있다. 이란 관영 파르스통신은 미국이 지난 1일 우방국 가운데 한 곳을 통해 48시간 휴전을 제안했지만, 이란이 이를 거부했다고 보도했다.특히 트럼프 대통령이 두 차례 연장한 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 유예 시한이 다음 주 월요일인 6일 종료된다는 점에서, 이번 주말이 전쟁의 중대 분수령이 될 것이라는 관측이 나온다.트럼프 대통령은 NBC와의 전화 통화에서 미 전투기 격추가 이란과의 협상에 영향을 미치느냐는 질문에 “전혀 아니다. 이건 전쟁이다. 우리는 전쟁 중”이라고 말했다.트럼프 대통령은 격추 보도 직후 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 관련 언급 없이 짧은 문장 하나만 남겼다. “KEEP THE OIL, ANYONE?”이라는 문장이 전부였다. 이를 두고 전후 이란의 석유를 확보하겠다는 뜻이라는 해석과, 호르무즈 해협을 통과하지 못한 채 묶여 있는 유조선의 석유를 동맹국들이 가져가라는 취지라는 해석이 외신에서 엇갈렸다.