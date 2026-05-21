정동영 “北 내고향축구단 우승했으면 좋겠다”

이미지 확대 정동영 통일부 장관. 2026.4.20/뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 정동영 통일부 장관. 2026.4.20/뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정동영 통일부 장관은 한국팀을 꺾고 결승에 올라간 북한 ‘내고향여자축구단’과 관련해 “우승했으면 좋겠다”고 했다.정 장관은 21일 정부서울청사로 출근하는 길에 기자들과 만나 전날 수원종합운동장에서 열린 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승전을 남북회담본부에서 관람한 소감을 밝혔다.내고향은 한국 수원FC 위민에 2-1로 승리해 결승에 진출했다. 23일 오후 2시 같은 장소에서 열리는 결승전에서는 내고향과 도쿄 베르디(일본)가 승부를 가린다.정 장관은 “빗속에서 남북을 응원하는 국민의 간절한 마음이 느껴졌다”며 “수원팀에게는 위로의 박수를, 그리고 내고향팀은 우승했으면 좋겠다”고 말했다.그는 “수원팀을 꺾고 이제 결승에 진출했는데, 이렇게 또 일본과 결승에서 맞붙게 된다”며 “많이 응원해 주시고 꼭 우승했으면 좋겠다”고 했다.다만 북한 선수단이 200여 개 민간단체로 구성된 공동 응원단을 외면했다는 지적에는 “일일이 그런 것을 따지기보다는, 남북 모두 똑같은 마음이라고 생각한다”고 했다.