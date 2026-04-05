“수송기 2대 자폭까지” 이란 적진 떨어진 실종자 구출에 수백명 투입

이미지 확대 격추 美 F-15E전투기 승무원 발견 2017년 2월27일 미 캘리포니아주 데스밸리 국립공원 상공에서 F-15E 스트라이크 이글이 비행하고 있다. 3일 격추된 미국 F-15E 전투기의 2번째 승무원이 치열한 총격전이 벌어지는 한 가운데 위치한 것으로 확인됐다고 알자지라 방송이 5일 미국 정부 관계자의 말을 인용해 보도했다. 2026.04.05. AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 격추 美 F-15E전투기 승무원 발견 2017년 2월27일 미 캘리포니아주 데스밸리 국립공원 상공에서 F-15E 스트라이크 이글이 비행하고 있다. 3일 격추된 미국 F-15E 전투기의 2번째 승무원이 치열한 총격전이 벌어지는 한 가운데 위치한 것으로 확인됐다고 알자지라 방송이 5일 미국 정부 관계자의 말을 인용해 보도했다. 2026.04.05. AP 뉴시스

이미지 확대 대이란 군사작전에 투입된 미군 전투기와 공격기가 잇따라 격추되면서, 개전 이후 처음으로 ‘미군 포로’ 발생 가능성이 제기되고 있다. 특히 비상 탈출한 미군 조종사 1명이 실종된 가운데, 이란 당국이 현상금까지 내걸고 공개 수색에 나서면서 사태가 새로운 국면으로 번지고 있다. 사진은 이란서 발견된 F-15E 좌석. 2026.4.3 이란 매체 닫기 이미지 확대 보기 대이란 군사작전에 투입된 미군 전투기와 공격기가 잇따라 격추되면서, 개전 이후 처음으로 ‘미군 포로’ 발생 가능성이 제기되고 있다. 특히 비상 탈출한 미군 조종사 1명이 실종된 가운데, 이란 당국이 현상금까지 내걸고 공개 수색에 나서면서 사태가 새로운 국면으로 번지고 있다. 사진은 이란서 발견된 F-15E 좌석. 2026.4.3 이란 매체

4일(현지시간) 이란에서 실종된 F-15 전투기 조종사 수색 작전을 벌이는 미군 군용기. 2026.4.4 엑스 닫기 이미지 확대 보기 4일(현지시간) 이란에서 실종된 F-15 전투기 조종사 수색 작전을 벌이는 미군 군용기. 2026.4.4 엑스

이미지 확대 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이스파한 남부에서 실종 미군을 수색하던 미국 측 항공기를 격파했다고 5일(현지시간) 밝혔다. IRGC는 이날 긴급 성명에서 “혁명수비대가 격추한 전투기의 조종사를 수색하던 미국의 항공기를 격파했다”고 주장했다. 같은날 이란 중앙사령부는 “이슬람혁명수비대와 이란 육군 전사들의 합동 작전으로, 미국의 조종사 구출 시도는 실패로 돌아갔다”라고 주장했다. 또한 실종자 수색 및 구출 작전을 위해 이스파한 남부 상공을 비행하던 미군 항공기와 블랙호크 헬기 2대, C130 수송기 1대가 자국군에게 피격됐다고 했다. 사진은 이란 측이 주장하는 미군 헬기 격추 현장. 2026.4.5 타스님 통신 자료 닫기 이미지 확대 보기 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이스파한 남부에서 실종 미군을 수색하던 미국 측 항공기를 격파했다고 5일(현지시간) 밝혔다. IRGC는 이날 긴급 성명에서 “혁명수비대가 격추한 전투기의 조종사를 수색하던 미국의 항공기를 격파했다”고 주장했다. 같은날 이란 중앙사령부는 “이슬람혁명수비대와 이란 육군 전사들의 합동 작전으로, 미국의 조종사 구출 시도는 실패로 돌아갔다”라고 주장했다. 또한 실종자 수색 및 구출 작전을 위해 이스파한 남부 상공을 비행하던 미군 항공기와 블랙호크 헬기 2대, C130 수송기 1대가 자국군에게 피격됐다고 했다. 사진은 이란 측이 주장하는 미군 헬기 격추 현장. 2026.4.5 타스님 통신 자료

이미지 확대 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이스파한 남부에서 실종 미군을 수색하던 미국 측 항공기를 격파했다고 5일(현지시간) 밝혔다. IRGC는 이날 긴급 성명에서 “혁명수비대가 격추한 전투기의 조종사를 수색하던 미국의 항공기를 격파했다”고 주장했다. 같은날 이란 중앙사령부는 “이슬람혁명수비대와 이란 육군 전사들의 합동 작전으로, 미국의 조종사 구출 시도는 실패로 돌아갔다”라고 주장했다. 또한 실종자 수색 및 구출 작전을 위해 이스파한 남부 상공을 비행하던 미군 항공기와 블랙호크 헬기 2대, C130 수송기 1대가 자국군에게 피격됐다고 했다. 사진은 이란 측이 주장하는 미군 헬기 격추 현장. 2026.4.5 타스님 통신 자료 닫기 이미지 확대 보기 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이스파한 남부에서 실종 미군을 수색하던 미국 측 항공기를 격파했다고 5일(현지시간) 밝혔다. IRGC는 이날 긴급 성명에서 “혁명수비대가 격추한 전투기의 조종사를 수색하던 미국의 항공기를 격파했다”고 주장했다. 같은날 이란 중앙사령부는 “이슬람혁명수비대와 이란 육군 전사들의 합동 작전으로, 미국의 조종사 구출 시도는 실패로 돌아갔다”라고 주장했다. 또한 실종자 수색 및 구출 작전을 위해 이스파한 남부 상공을 비행하던 미군 항공기와 블랙호크 헬기 2대, C130 수송기 1대가 자국군에게 피격됐다고 했다. 사진은 이란 측이 주장하는 미군 헬기 격추 현장. 2026.4.5 타스님 통신 자료

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대이란 군사작전 중 이란 방공망에 격추된 미국의 F-15 전투기 탑승자가 홀로 적진에 남겨져 실종됐다가 가까스로 구출됐다.미군 포로가 발생할 경우 전황이나 종전 협상에 중대한 영향을 미칠 것이 분명했기에 미국과 이란 양측 모두 실종자 신병 확보를 위해 치열한 수색 경쟁을 벌였다.4일(현지시간) 미 일간 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 지난 3일 이란은 미군 전투기 F-15E 스트라이크 이글을 격추했고, 전투기에 탑승했던 장교 2명은 피격 즉시 비상탈출했다.F-15E 스트라이크 이글은 복좌형 전투기로 앞좌석에 조종사, 뒷좌석에는 표적 탐지 및 공대지 무장·전자전 장비 등의 운용을 맡은 무기체계장교(WSO·Weapons Systems Officer)가 탑승한다.피격 직후 조종사는 곧바로 구조됐으나 무기체계장교는 실종됐다.미군 고위 관계자에 따르면 실종된 장교는 오로지 권총 한 자루에 의지해 24시간 넘게 이란군을 피해 도주했다. 피격된 전투기에서 비상탈출한 뒤 이 장교는 산의 갈라진 틈에 숨었고, 한때 해발 2134m 높이의 산등성이를 오르기도 했다.처음에는 그를 구출하려는 미군이나 생포하려는 이란군 모두 그의 위치를 알지 못했다.먼저 미 중앙정보국(CIA)은 실종 장교가 이미 구조돼 지상 호송대를 통해 이란을 떠나고 있는 것처럼 이란군이 믿게 하기 위한 기만 작전을 펼쳤다.그러는 가운데 사이버·우주 정보 분야 역량을 총동원해 실종 장교의 은신처를 찾아냈고, 이를 전달받은 국방부는 구출 작전을 펼쳤다.실종 장교는 구조대와 연락이 가능한 신호기와 보안 통신 장치를 갖추고 있었지만 마음껏 쓸 수는 없었다. 이란군 역시 신호기를 탐지할 역량이 있었기 때문이다.도널드 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 올린 게시물에서 “우리가 그를 찾아냈다!”면서 “이 용감한 전사는 이란의 험준한 산악지대에서 적진 깊숙이 숨어 있었고, 시간이 흐를수록 점점 더 가까워지는 적들에게 쫓기고 있었다”고 밝혔다.먼저 공격기들은 실종 장교가 숨어 있던 지역에 이란군 호송대가 접근하지 못하도록 폭격을 가했다.미군은 해군 특수부대 6팀(SEAL Team 6)을 중심으로 특수부대원 수백명과 기타 군 병력을 적진 깊숙이 침투시켰다.미군이 장교에게 접근하는 과정에서 미군과 이란군 간의 교전도 발생했다고 작전 보고를 받은 미군 소식통 2명이 전했다.이틀간의 교전 끝에 미군 특수부대원들은 장교를 무사히 구조해냈다.한 미군 고위 관계자는 구조팀 중 미군 사상자는 없었다면서 모든 특수부대원이 무사히 귀환했다고 전했다. 부상을 입은 F-15E 탑승 장교를 태운 구조기는 치료를 위해 쿠웨이트로 향했다고 NYT는 전했다. 트럼프 대통령은 구조된 공군 대령이 “부상을 입었지만 괜찮을 것”이라고 말했다.이란 측에서는 구조 작전을 위한 미군의 공습 과정에서 5명이 숨졌다는 보도가 나왔다.이란에 의해 격추된 F-15E 전투기는 이란의 반(反)정부 세력이 강한 지역에 추락했다. 따라서 구조된 장교는 현지인들로부터 은신처 제공 등 도움을 받았을 가능성이 있다고 NYT는 전했다.실종 장교를 찾아내 적진을 빠져나오는 과정에서 또 다른 고비가 있었다. 장교와 구조대원을 싣고 이동하려던 미군 수송기 2대가 이란 외딴 기지에 고립되고 만 것이었다.작전 지휘부는 새로운 수송기를 3대 투입하기로 결정했다. 고장 난 수송기는 이란에게 넘어가는 것을 막기 위해 폭파했다.미군 고위 관계자는 산악 지형, 실종 장교의 부상 정도, 현장에 급파된 이란군 등 여러 요인을 고려할 때 이번 구출 작전이 미 특수작전 역사상 가장 어렵고 복잡한 작전 중 하나였다고 전했다.트럼프 대통령도 “미군은 미국 역사상 가장 대담한 수색 및 구조 작전 중 하나를 완수했다”고 밝혔다.한편 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 실종된 미군 전투기 탑승자를 수색 중이던 미군 항공기 한 대를 격추했다고 이날 이란 매체들이 보도했다.이란의 반관영 타스님통신은 혁명수비대를 인용해 “이스파한 남부 지역에서 추락한 전투기 조종사를 수색하던 미국 적군기를 파괴했다”고 주장했다.이스파한에서 격추된 미군기는 연료 공급을 위한 C-130 급유기라고 이란 경찰은 밝혔다.또 파르스 통신에 따르면 이란군을 통합지휘하는 하탐 알안비야 대변인은 “이슬람 혁명수비대(IRGC), 이란 공화국군, 바시즈 민병대, 법 집행 부대 대원들의 신속한 합동 대응 덕분에 적군의 필사적인 구조 작전을 저지할 수 있었다”고 말했다.그는 이어 “사령부 측은 이스파한 남부 영공을 침범한 적군 항공기들을 격추했다”며 “블랙호크 헬리콥터 2대와 C-130 군용 수송기 1대가 피격됐으며, 현재 이스파한 남부 지역에서 불타오르고 있는 것으로 확인됐다”고 덧붙였다.이란군은 그러면서 항공기가 추락해 검은 연기가 치솟는 장면이 담긴 사진을 공개했다.