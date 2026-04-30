“노동절에 더 바쁘다”…황금연휴에 관광·레저 노동자는 ‘휴일 반납’

5월 1일 노동절·5일 어린이날

외국인 관광객에 명동 일대 ‘후끈’

관광·레저 업계 “대목 대비”

이미지 확대 한 외국인 관광객이 노동절을 하루 앞둔 30일 서울 중구 명동의 한 기념품숍에서 기념품을 고르고 있다. 김신우 수습기자 닫기 이미지 확대 보기 한 외국인 관광객이 노동절을 하루 앞둔 30일 서울 중구 명동의 한 기념품숍에서 기념품을 고르고 있다. 김신우 수습기자

이미지 확대 서울시관광협회 소속 관광안내사들이 노동절을 하루 앞둔 30일 서울 중구 명동에서 중국인 관광객들을 응대하고 있다. 김신우 수습기자 닫기 이미지 확대 보기 서울시관광협회 소속 관광안내사들이 노동절을 하루 앞둔 30일 서울 중구 명동에서 중국인 관광객들을 응대하고 있다. 김신우 수습기자

세줄 요약 노동절과 중국 노동절, 일본 골든위크가 겹치며 명동 관광·레저 업계가 가장 바쁜 시기를 맞았다. 외국인 관광객이 늘자 기념품숍과 화장품 매장, 관광안내사, 여행업계 모두 휴일을 반납한 채 분주하게 일하고 있다. 노동절·골든위크 겹쳐 명동 관광객 급증

기념품숍·화장품 매장 발주와 진열 보충

관광안내사·여행업계도 예약 증가로 분주

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노동절을 하루 앞둔 30일 서울 중구 명동의 한 기념품숍 문 앞 진열대에 ‘키캡’(기계식 키보드의 자판) 열쇠고리 20여개가 새로 걸렸다. 짧은 영어와 일본어로 외국인 관광객들을 맞이하던 직원 허주은(22)씨는 “한국에서 MBTI가 유행하는 것을 신기해하는 외국인들이 본인 MBTI가 적힌 키캡 열쇠고리를 많이 사 간다”며 “내일부터 손님이 더 많아질 것 같아 기념품을 평소보다 2배 많이 준비했다”고 했다.이날 명동 일대는 캐리어를 끄는 외국인 관광객들로 붐볐다. 이른 아침부터 중국과 일본 관광객들이 골목 사이를 오가며 화장품 가게와 기념품숍을 둘러봤다. 올해부터 노동절이 법정 공휴일로 지정된 데다 중국 노동절 연휴와 일본 골든위크가 겹치면서 국내외 여행 수요가 늘자, 관광·레저 노동자들은 오히려 가장 바쁜 시기를 맞는 분위기였다. 쉬는 사람이 늘어난 만큼 이들을 맞이해야 하는 사람들의 손길은 더 분주해진 셈이다.노동절 대목을 가장 먼저 체감한 곳은 외국인 관광객들이 한 번씩은 들르는 화장품 가게였다. 화장품 매장에서 물건을 나르던 박모(50)씨는 “지난주보다 발주량이 10% 이상 늘었다”며 “요즘 같은 시기엔 쉬는 날도 없이 일해야 한다”고 말했다. 매장 앞에는 마스크팩과 선크림 상자가 새로 쌓였고, 직원들은 비어가는 진열대를 채우느라 쉴 새 없이 오갔다.명동 곳곳엔 ‘여행객들을 위한 골든위크’(For travelers golden week), ‘2026 명동 행운의 노동절’(2026 Myeongdong lucky labor day) 등 황금연휴 명동을 찾은 관광객을 겨냥한 문구가 눈에 띄었다.붉은 모자를 쓴 서울시관광협회 소속 관광안내사들은 연휴 기간 급증할 외국인 관광객에 대비하고 있었다. 9년차 관광안내사 박모(44)씨는 “이번 황금연휴엔 관광객이 20~30%는 늘 것 같아 물도 많이 마시고 근무에 투입하려 한다”고 전했다. 서울시와 서울관광협회는 1일부터 외국인 관광객을 맞이하는 ‘서울환대주간’을 운영할 예정이다.내국인의 해외여행 수요도 늘면서 황금연휴를 겨냥한 여행 패키지 예약도 많아졌다. 중국 골프투어 예약 대행사 직원 정윤영(36)씨는 “1일부터 3박 4일로 진행하는 골프 투어에 200명가량이 예약해 평소보다 5배 이상 늘었다”며 “쉬는 사람들에겐 황금연휴지만 여행업계엔 놓칠 수 없는 대목이라 상담 전화가 계속 이어지고 있다”고 설명했다.최근 중동전쟁 여파와 유류할증료 상승으로 여행객이 줄어 시름이 깊었던 해외 현지 여행사들은 잠시 안도하는 분위기다. 베트남 나트랑에서 현지 여행사를 운영하는 이모(43)씨는 “전쟁과 유류할증료 상승으로 4월 한달 여행객이 지난해와 비교해 3분의 2 정도 줄었다”면서도 “평소엔 주말마다 1개 팀 정도만 예약이 있는데, 이번 연휴에는 5개 팀이 예약했다”고 전했다.