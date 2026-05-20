트럼프, 이란 공격 보류 발표 후 안보팀과 군사작전 논의

시한은 다음주 초까지협상 진척 없으면 공습 재개 시사
WSJ “이스라엘도 공격 감행 준비”
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도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 백악관 경내에서 추진중인 대형 연회장 공사 현장에 취재진을 불러 공사 당위성을 설명하고 있다. 연회장 공사에는 4억달러(6000억원)가 투입된다.
워싱턴DC AFP 연합뉴스
워싱턴DC AFP 연합뉴스
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 군사 공격을 보류했다고 밝힌 지 하루 만에 협상에 진척이 없을 경우 며칠 내로 공격할 수 있다며 이란을 압박했다.
트럼프 대통령은 19일(현지시간) 백악관에서 취재진과 만나 공격 명령을 내리기 한 시간 전에 보류 발표를 한 것이라면서 “전쟁을 하지 않아도 되기를 바라지만 그들에게 또 한 번 큰 타격을 입혀야 할지도 모른다”며 공격 재개 가능성을 시사했다. 얼마나 기다릴 것이냐는 질문에 그는 “이틀이나 사흘, 아마도 금요일, 토요일, 일요일 아니면 다음 주 초쯤”이라고 언급하며 협상 시한이 얼마 남지 않았음을 강조했다.
트럼프 대통령은 같은 날 백악관에서 열린 의회 피크닉 연설에서도 “이란이 핵무기를 갖도록 두지 않을 것이다. 이란과의 전쟁은 매우 빨리, 매우 좋은 방식으로 끝내게 될 것”이라며 이란의 핵 포기를 다시 한번 압박했다.
뉴욕타임스(NYT) 등 외신에 따르면 미 국방부는 지난달 휴전 선언으로 중단된 대이란 군사 작전이 재개될 가능성에 대비하고 있다. 월스트리트저널(WSJ)도 이날 소식통을 인용해 미국과 이스라엘이 수일 내로 이란에 대한 공격을 감행할 준비를 하고 있다고 보도했다.
이새날 서울시의원 “잠원한강공원 ‘여기저기 키즈카페’ 성황… 가족 중심의 문화·체험 공간으로 자리매김”
서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 잠원한강공원에 마련된 서울시 ‘여기저기 키즈카페’가 시민들의 뜨거운 관심과 호평 속에 가족 단위 방문객들을 사로잡으며 성황리에 운영 중이라고 전했다. 서울 잠원한강공원 다목적구장에서 운영 중인 ‘여기저기 키즈카페’가 가족 단위 방문객들에게 큰 호응을 얻고 있다. 이번 사업은 도심 속 공공공간을 활용해 온 가족이 함께 즐기는 체험형 놀이 공간을 제공하고자 기획됐다. 특히 스포츠형 ‘성장 놀이터’를 주제로 에어바운스, 올림픽 체험, 만들기 프로그램 등 다채로운 콘텐츠를 선보이며 어린이 중심의 여가 문화를 선도하고 있다. 특히 이번 행사에서는 압구정 도산기념사업회와 연계해 월드컵 응원 태극기 모자 및 팔찌 만들기 프로그램이 함께 운영돼 시민들의 참여 열기를 더하고 있다. 어린이들은 직접 태극기 응원용품을 만들며 자연스럽게 애국심과 공동체 의식을 체험하고, 가족과 함께 특별한 추억을 쌓는 시간을 보내고 있다. 아울러 서울시 ‘구석구석 라이브’ 소속 댄스팀과 연주팀의 다양한 거리공연도 함께 펼쳐지며 한강을 찾은 시민들에게 풍성한 문화예술 향유 기회를 제공하고 있다. 신나는 댄스 공연과 감미로운 음악
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트럼프 대통령은 전날 이란에 대한 예정된 공격을 보류했다고 발표한 뒤 바로 안보팀을 소집해 향후 대응 방안을 논의했다고 미 정치전문매체 액시오스가 전했다. 매체에 따르면 트럼프 대통령은 JD 밴스 부통령과 마코 루비오 국무장관, 피트 헤그세스 국방장관 등이 참석한 이 회의에서 협상 진행 상황과 함께 군사 옵션에 대한 브리핑을 받은 것으로 전해졌다.
세줄 요약
- 이란 공격 보류 하루 만에 재공습 압박
- 협상 진척 없으면 이틀~사흘 내 공격 시사
- 미국·이스라엘 군사작전 재개 준비 보도
2026-05-21 12면
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