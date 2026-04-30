‘볼쟁이’ 한화, ‘물방망이’ 삼성 자존심 건 3연전…주말엔 누가 웃을까

세줄 요약 볼넷이 급증한 한화와 주축 부상으로 타선이 식은 삼성이 대구에서 주말 3연전을 치른다. 한화는 설욕을 노리지만 불안한 마운드가 변수이고, 삼성은 최형우 공백 속 침묵을 깨야 한다. 한화, 시즌 최다급 볼넷 남발로 마운드 붕괴

삼성, 주축 부상과 침묵 속 타선 생산력 저하

대구 3연전, 양팀 자존심과 반등 기회 걸림

이미지 확대 한화 이글스 선수들이 23일 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 LG 트윈스의 경기에서 승리한 뒤 덕아웃으로 향하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 한화 이글스 선수들이 23일 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 LG 트윈스의 경기에서 승리한 뒤 덕아웃으로 향하고 있다. 뉴시스

이미지 확대 삼성 최형우가 28일 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 두산 베어스와의 경기에서 1루타를 친 뒤 달려나가고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 삼성 최형우가 28일 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 두산 베어스와의 경기에서 1루타를 친 뒤 달려나가고 있다. 뉴시스

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제구력 난조의 투수진으로 위기에 놓인 한화 이글스와 힘 빠진 타선으로 심란한 삼성 라이온즈가 주말 3연전을 펼친다. 벼랑 끝에 몰린 두 팀의 자존심이 걸린 싸움인 만큼, 어느 때보다 치열한 접전이 예상된다.한화 이글스와 삼성 라이온즈는 다음 달 1·2·3일 대구삼성라이온즈파크에서 맞대결한다. 모양새만 보면 한화의 설욕전이다. 지난 14·15·16일 내리 삼성에 무릎을 꿇었던 터라 복수의 칼을 단단히 갈고 있다.그러나 지금 한화의 투수진은 한 없이 무디기만 하다. 두 자릿수 볼넷을 허용한 게 이번 시즌만 세 차례다. 지난 3월 28일 키움 히어로즈와의 정규리그 개막전에서 볼넷 11개, 이달 14일 삼성전에서 볼넷이 16개나 나왔다. 29일 SSG 랜더스전에서도 볼넷 10개로 무릎을 꿇었다. 30일 기준 팀 볼넷이 무려 137개로 이 부문의 불명예스런 단독 1위다. 한화 투수진에 ‘볼쟁이’ 야유가 따라붙는 이유다.한화 투수진은 지난해까지만 해도 막강 전력을 과시했다. 올해 사정은 좀 다르다. 한승혁(kt 위즈), 이태양(KIA 타이거즈) 등 기존 베테랑 불펜 자원이 팀을 옮겼다. 젊은 투수들은 제 역할을 못 하고 있다. 김서현(볼넷 14개), 정우주(볼넷 11개) 두 불펜은 물론 황준서(볼넷 12개) 등도 흔들린다. 구원진도 볼넷을 남발 중인데, 리그 평균(57개)보다 30개 많은 87개에 이른다.삼성 역시 상황이 좋지 않다. 지난 시즌 70타점 이상을 기록한 타자만 5명이 포진해 올 시즌 ‘불방망이’를 기대했지만, 주축 선수들의 연쇄 부상으로 ‘물방망이’가 돼버렸다.믿었던 르윈 디아즈의 폭발력이 나오지 않는 게 우선 문제다. 디아즈는 지난해 KBO리그 외국인 타자 최초 시즌 50홈런 고지에 오르는 새 역사를 썼다. 삼성도 이를 믿고 160만 달러(약 23억원)에 재계약했다. 그러나 시즌 초반 파괴력은 기대에 못 미쳤다. 덩달하 타자진 전체도 동반 침묵 중이다. 홍준표 전 대구시장이 5연패 직후인 지난 24일 “최형우, 김기찬(김지찬의 오기), 박승규, 전병우, 류지혁 이외에는 연봉값 하는 삼성 선수들이 보이지 않는다”고 자신의 소셜네트워크(SNS) 직격했을 정도다. 홍 전 시장은 “홈런 타자가 아닌데도 어퍼스윙으로 매일 삼진이나 당하는 공갈포 선수들”이라고 비판했다.그나마 지난 28일 두산 베어스전에서 최형우의 활약에 힘입어 5-4로 승리하며 7연패 수렁에서 가까스로 탈출했다. 그러나 최형우가 발목 통증으로 라인업에서 빠졌고, 29일는 0-4로 패했다. 삼성은 이날 김도환을 3번 지명타자로 기용하면서 우타자 위주 파격 라인업을 내세웠지만 실패했다. 타자들의 침묵에 이렇다할 전략도 부재한 셈이다.