‘볼쟁이’ 한화, ‘물방망이’ 삼성 자존심 건 3연전…주말엔 누가 웃을까

세줄 요약
- 한화, 시즌 최다급 볼넷 남발로 마운드 붕괴
- 삼성, 주축 부상과 침묵 속 타선 생산력 저하
- 대구 3연전, 양팀 자존심과 반등 기회 걸림
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
한화 이글스 선수들이 23일 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 LG 트윈스의 경기에서 승리한 뒤 덕아웃으로 향하고 있다. 뉴시스
제구력 난조의 투수진으로 위기에 놓인 한화 이글스와 힘 빠진 타선으로 심란한 삼성 라이온즈가 주말 3연전을 펼친다. 벼랑 끝에 몰린 두 팀의 자존심이 걸린 싸움인 만큼, 어느 때보다 치열한 접전이 예상된다.
한화 이글스와 삼성 라이온즈는 다음 달 1·2·3일 대구삼성라이온즈파크에서 맞대결한다. 모양새만 보면 한화의 설욕전이다. 지난 14·15·16일 내리 삼성에 무릎을 꿇었던 터라 복수의 칼을 단단히 갈고 있다.
그러나 지금 한화의 투수진은 한 없이 무디기만 하다. 두 자릿수 볼넷을 허용한 게 이번 시즌만 세 차례다. 지난 3월 28일 키움 히어로즈와의 정규리그 개막전에서 볼넷 11개, 이달 14일 삼성전에서 볼넷이 16개나 나왔다. 29일 SSG 랜더스전에서도 볼넷 10개로 무릎을 꿇었다. 30일 기준 팀 볼넷이 무려 137개로 이 부문의 불명예스런 단독 1위다. 한화 투수진에 ‘볼쟁이’ 야유가 따라붙는 이유다.
한화 투수진은 지난해까지만 해도 막강 전력을 과시했다. 올해 사정은 좀 다르다. 한승혁(kt 위즈), 이태양(KIA 타이거즈) 등 기존 베테랑 불펜 자원이 팀을 옮겼다. 젊은 투수들은 제 역할을 못 하고 있다. 김서현(볼넷 14개), 정우주(볼넷 11개) 두 불펜은 물론 황준서(볼넷 12개) 등도 흔들린다. 구원진도 볼넷을 남발 중인데, 리그 평균(57개)보다 30개 많은 87개에 이른다.
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
삼성 최형우가 28일 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 두산 베어스와의 경기에서 1루타를 친 뒤 달려나가고 있다. 뉴시스
삼성 역시 상황이 좋지 않다. 지난 시즌 70타점 이상을 기록한 타자만 5명이 포진해 올 시즌 ‘불방망이’를 기대했지만, 주축 선수들의 연쇄 부상으로 ‘물방망이’가 돼버렸다.
믿었던 르윈 디아즈의 폭발력이 나오지 않는 게 우선 문제다. 디아즈는 지난해 KBO리그 외국인 타자 최초 시즌 50홈런 고지에 오르는 새 역사를 썼다. 삼성도 이를 믿고 160만 달러(약 23억원)에 재계약했다. 그러나 시즌 초반 파괴력은 기대에 못 미쳤다. 덩달하 타자진 전체도 동반 침묵 중이다. 홍준표 전 대구시장이 5연패 직후인 지난 24일 “최형우, 김기찬(김지찬의 오기), 박승규, 전병우, 류지혁 이외에는 연봉값 하는 삼성 선수들이 보이지 않는다”고 자신의 소셜네트워크(SNS) 직격했을 정도다. 홍 전 시장은 “홈런 타자가 아닌데도 어퍼스윙으로 매일 삼진이나 당하는 공갈포 선수들”이라고 비판했다.
그나마 지난 28일 두산 베어스전에서 최형우의 활약에 힘입어 5-4로 승리하며 7연패 수렁에서 가까스로 탈출했다. 그러나 최형우가 발목 통증으로 라인업에서 빠졌고, 29일는 0-4로 패했다. 삼성은 이날 김도환을 3번 지명타자로 기용하면서 우타자 위주 파격 라인업을 내세웠지만 실패했다. 타자들의 침묵에 이렇다할 전략도 부재한 셈이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
올시즌 한화 이글스 투수진의 가장 큰 문제점은?