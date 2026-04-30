인천 비브리오패혈증균 비상 …“예년 보다 빨라”

“급성 발열과 오한·복통·설사 동반”

세줄 요약 인천 연안 해수에서 비브리오패혈증균이 올해 처음 검출돼 지난해보다 약 한 달 빨리 나타났다. 보건당국은 어패류를 반드시 익혀 먹고, 상처 난 피부가 바닷물에 닿지 않도록 주의하라고 했다. 고위험군은 특히 감염 위험이 커 예방수칙을 지켜야 한다. 인천 연안서 비브리오패혈증균 올해 첫 검출

지난해보다 약 한 달 빠른 발생 시기 확인

어패류 익힘·해수 접촉 회피 등 예방 당부

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인천 연안에서 치명률이 높은 비브리오패혈증균이 예년보다 이른 시기에 검출되면서 보건당국이 주의를 당부하고 나섰다.인천시 보건환경연구원은 지난 27일 인천 연안 해수를 조사한 결과, 올해 들어 처음으로 비브리오패혈증 원인균이 확인됐다고 30일 밝혔다. 이는 지난해보다 약 한 달 빠른 검출 시기다.비브리오패혈증균은 겨울철 해저 갯벌에서 생존하다가 수온이 18도 이상으로 상승하는 봄부터 표층 해수에서 활발히 증식하는 특성이 있다. 감염은 오염된 어패류를 날로 섭취하거나, 상처 난 피부가 오염된 바닷물에 접촉할 때 발생하며 사람 간 전파는 이뤄지지 않는다.주요 증상은 급성 발열과 오한, 복통, 설사 등으로 나타난다. 특히 만성 간질환자나 당뇨병 환자 등 기저질환이 있는 고위험군의 경우 치명률이 50%에 달할 수 있어 각별한 주의가 필요하다.예방을 위해서는 피부에 상처가 있을 경우 바닷물 접촉을 피하고, 어패류는 반드시 충분히 익혀 섭취하는 것이 중요하다.김명희 연구원장은 “기후 변화 영향으로 균의 활동 시기가 점차 앞당겨지고 있다”며 “고위험군은 해산물 섭취와 해수 접촉 시 개인 위생과 예방수칙을 철저히 지켜야 한다”고 강조했다.