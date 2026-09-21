“선거캠프 출신, 이사장 지명 철회하라” 부산시설공단 노조

세줄 요약
- 부산시설공단 노조, 이사장 지명 철회 요구
- 김명수 후보자, 선거캠프 회계 총괄 인사 지적
- 정치적 보은·낙하산 인사 비판과 검증 촉구
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부산시설공단 노조, 김명수 신임 공단 이사장 지명 철회 촉구
부산시설공단 노조는 21일 기자회견을 열고 김명수 신임 공단 이사장 지명 철회를 요구했다. 부산시설공단 노조 제공
부산시 산하 공기업인 부산시설공단 노조는 21일 오후 부산시의회에서 기자회견을 열고 전재수 부산시장의 김명수 신임 시설공단 이사장 지명 철회를 요구했다.
김 후보자는 지방선거 당시 전 시장 측 선거캠프 회계를 총괄한 인사로 전해진다.
노조는 “시설공단 이사장은 수많은 시설과 현장을 총괄하고 재난과 안전사고에 대응하며 조직의 경영과 시민의 안전을 책임지는 자리임에도 선거 캠프 출신인 김명수 후보자를 지명했다“라고 주장했다.
이어 “이번 지명은 공단 특수성과 현장 전문성을 무시한 전형적인 정치적 보은 인사이자 비전문 낙하산 인사”라며 지명 철회 및 후보자 사퇴를 요구하는 한편 오는 6일 인사청문회를 앞둔 부산시의회에 이사장 후보자의 전문성과 경영 능력을 철저히 검증할 것을 요구했다.
이민옥 서울시의회 행정자치위원회 위원장, ‘서울 자원봉사 컨퍼런스’ 참석… 미래세대 자원봉사 지원 의지 밝혀
서울시의회 행정자치위원회를 이끄는 이민옥 위원장(더불어민주당·성동3)이 지난 18일 종로구 서울글로벌센터 국제회의장에서 열린 ‘서울 자원봉사 컨퍼런스’ 현장을 찾았다. 서울시자원봉사센터 법인설립 20주년을 맞아 마련된 이번 행사에서 이 위원장은 축사를 맡아 자원봉사가 지닌 사회적 가치를 짚어보고 미래세대를 향한 적극적인 지원 구상을 제시했다. 이번 행사는 ‘미래세대 성장의 힘, 자원봉사’라는 슬로건 아래 오후 2시부터 2시간 반 동안 펼쳐졌다. 현장에는 자원봉사센터를 비롯해 교육청과 대학, 기업 등 유관기관 관계자 150여 명이 자리를 채워 뜻깊은 시간을 함께했다. 이날 행사는 ▲청소년 봉사학습 및 서울동행 청년 봉사의 사회적 성과를 기반으로 한 서울형 자원봉사 정책 제시 ▲교육청·대학·기업 등 영역별 협력을 통한 자원봉사 활성화 방안 도출을 중심으로 진행됐다. 발제에서는 이선미 서울여자대학교 교수가 “왜 지금, 미래세대에게 봉사 경험인가”를 주제로 자원봉사의 교육적 의미와 사회적 가치를 분석했고, 김자옥 서울시자원봉사센터 팀장이 “배움과 성장을 잇는 서울형 미래세대 자원봉사”를 주제로 서울형 정책 방향을 제시했다. 이어진 토론에서는 정진경 광운대 교수를
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노조는 요구가 받아들여지지 않을 경우 출근 저지 및 반대 서명운동, 전국 공공부문 노조 등과의 연대 투쟁에 나설 예정이다.
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