“사…사…엄마 사랑해!” 대기업 사직서 내고 금메달, 효자 아들이 쓴 청춘 영화

한국 테크볼 사상 처음으로 金 수확

축구 선수 출신 대기업 계약직 근무

비인기 종목 설움 이겨내고 새 역사

어머니도 관람 “아들 자랑스럽다”

이미지 확대 테크볼 국가대표 이준석이 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전에서 우승한 뒤 시상대에서 금메달을 깨물고 있다. 2026.9.20 나고야 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 테크볼 국가대표 이준석이 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전에서 우승한 뒤 시상대에서 금메달을 깨물고 있다. 2026.9.20 나고야 연합뉴스

이미지 확대 테크볼 국가대표 이준석이 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전에서 승리를 확정한 뒤 포효하고 있다. 2026.9.20 나고야 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 테크볼 국가대표 이준석이 20일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 테크볼 남자 단식 결승전에서 승리를 확정한 뒤 포효하고 있다. 2026.9.20 나고야 연합뉴스

세줄 요약 테크볼 국가대표 이준석이 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 단식에서 금메달을 땄다. 대기업 계약직을 그만두고 꿈을 택한 그는 열악한 환경 속에서도 홀로 훈련을 이어왔고, 결승 뒤에는 관중석의 어머니에게 “엄마 사랑해”라고 외치며 첫 효도를 전했다. 대기업 계약직 그만두고 테크볼 도전

아시안게임 남자 단식 금메달 획득

관중석 어머니 향해 첫 효도 고백

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“사랑…아, 사랑한다는 말을 잘 못하는데 그래도 오늘만큼은 ‘엄마 사랑해’라고 말하고 싶어요.”테크볼 국가대표 이준석이 2026 아이치·나고야 아시안게임 금메달을 따고 외친 말은 “나 금메달 땄어!”였다. 관중석에서 경기를 지켜본 어머니는 아들의 외침에 눈물을 글썽였다. 직장도 그만두고 앞날이 막막했던 청춘이 써 내려간 한 편의 영화 같은 장면이었다.이준석은 19일 일본 나고야 히가시 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 테크볼 남자 단식에서 알리 잘릴 메즈헤르 알레야위(이라크)를 2-0(12-11 12-5)으로 꺾었다. 아시안게임 테크볼 초대 챔피언이자 대한민국 선수단에 안긴 세 번째 금메달이었다.결승까지 단 1세트도 내주지 않으며 올라온 이준석과 마찬가지로 모든 경기를 2-0으로 이기고 올라온 알레야위의 대결답게 초반부터 긴장감이 감돌았다. 이날 경기장을 가득 채운 관중들도 숨을 죽인 채 경기에 집중했다.긴장한 이준석은 초반 실책을 남발하며 어렵게 경기를 펼쳤다. 그러나 이내 집중력을 되찾으며 경기를 주도했고 11-11에서 강한 공격으로 1세트를 마무리하며 먼저 웃었다. 2세트는 이준석이 일방적으로 앞서는 경기가 펼쳐졌다. 초반부터 벌어진 격차에 이준석의 금메달은 정해진 수순이었다.이준석은 지난 2월 테크볼이 아시안게임 정식 종목으로 채택되자 다니던 직장을 포기했다. 대기업 계약직 생산직으로 일하다가 정규직 전환을 눈앞에 두고 있었지만 꿈을 위해 과감한 선택을 내렸다. 이준석은 “큰 두려움이 없었다면 거짓말이지만 운동하는 사람들은 가슴에 태극마크를 다는 게 가장 큰 꿈이지 않나”라며 “아직 젊고 언제 이렇게 또 도전할지 모르니까 최선을 다해 쏟아보자는 마음이었다”고 털어놨다.금메달을 따기까지 여정은 순탄치 않았다. 실업팀이 없어 알아서 체계적인 준비가 어려웠다. 테크볼 테이블이 200만원이 넘어 부담도 컸고 어머니가 사준 뒤 아파트 공원에 설치해서 연습을 했지만 누군가 민원을 제기해 테이블을 치워야 했다. 국가대표가 되고도 선수촌에 입촌하지 못해 외부에서 준비하는 설움도 겪었다.그래도 꿈을 포기할 수는 없었다. 이준석은 종주국인 헝가리 선수에게 소셜미디어(SNS)를 통해 연락해 자비로 헝가리까지 날아가 개인 훈련을 받았다. “축구선수 때 이렇게 했으면 어땠을까” 싶은 마음이 들 정도로 입에 단내가 나도록 훈련에 매진했다. 앞날이 막막했지만 후회하는 게 더 싫었다.이날 경기장엔 어머니 윤순정씨와 누나가 찾아 이준석을 응원했다. 이준석은 “초등학교 때부터 운동선수 생활을 하면서 어머니가 뒷바라지해 주시느라 고생 정말 많이 하셨다”면서 “제대로 된 효도 한번 못 해봤는데 아시안게임에서 메달을 따게 된다면 효도하는 거라고 생각했다”고 말했다. 이어 “경기가 끝나고 위에를 봤는데 엄마가 울고 계시더라”면서 “금메달 따서 엄마한테 처음으로 효도하게 된 것 같아서 그게 가장 기쁘고 지금까지 뒷바라지해 주셔서 너무 감사하다는 말 꼭 드리고 싶다”고 말했다.경기 후 만난 윤씨는 “준석이는 생각이 바르고 자기 철학이 분명한 아이”라며 “아들이 좋아하는 것이라면 뭐든지 지원해주고 싶었다. 하고 싶은 것이 있으면 다 하라는 생각으로 밀어줬다”고 말했다. 이어 “사실 아들이 결승에 진출할 것이라고 생각하지 않아서 오늘 귀국 항공편을 예매해뒀는데 그걸 취소하고 숙소도 다시 예약했다”면서 “기대 이상으로 잘해준 아들이 자랑스럽다. 며칠 동안 한숨도 못 잤고 오늘 경기도 떨리는 마음으로 지켜봤는데 이제는 발 뻗고 잘 수 있겠다”고 웃었다.