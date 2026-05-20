선거철 버려지는 ‘폐현수막’ 줄이고 재활용하고…자원순환 경진대회 개최

행안부·기후부 ‘제3회 폐현수막 자원순환 경진대회’

서울 중구 을지로의 한 현수막 제작업체 모습. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울 중구 을지로의 한 현수막 제작업체 모습. 연합뉴스

세줄 요약 행안부와 기후부가 21일부터 다음 달 19일까지 제3회 폐현수막 자원순환 경진대회를 연다. 지자체와 공공기관, 민간이 협업해 현수막 발생 억제와 재활용 성과를 평가하고, 입상 6개 기관에는 전시회와 SNS 홍보를 지원한다. 선거철 폐현수막 감축·재활용 경진대회 개최

지자체·공공기관·민간 협업 참여 가능

입상 6개 기관 전시·SNS 홍보 지원

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선거철 급증하는 폐현수막을 줄이고 자원순환 문화에 앞장선 지방자치단체를 뽑는 경진대회가 열린다.행정안전부와 기후에너지환경부는 21일부터 다음 달 19일까지 ‘제3회 폐현수막 자원순환 경진대회’를 개최한다고 20일 밝혔다.경진대회는 지방자치단체나 공공기관이 단독으로 참여하거나 지자체·공공기관·민간 기업이 협업해 참여할 수 있다.오는 6·3 지방선거를 앞두고 선거용 현수막 설치와 폐기가 증가할 것으로 예상된다. 경진대회에서는 현수막 발생을 억제하고 재활용을 활성화한 성과 및 계획을 평가한다. 입상한 6개 기관은 전시회 참여 및 소셜미디어(SNS) 홍보 등을 지원할 계획이다.지난해 전국 폐현수막 발생량은 4971t으로 재작년 5409t보다 8% 줄었다. 재활용률도 올라 2024년 33.3%에서 2025년 48.4%로 상승했다.2024년 ‘제1회 폐현수막 자원순환 경진대회’가 열린 후 지방자치단체 조례도 증가했다. 2024년 5월 기준 5건에서 2026년 5월 126건으로 25배 급증했다.김군호 행안부 균형발전국장은 “경진대회를 통해 지역 현장의 창의적인 재활용 모델과 우수사례를 발굴해 지속 가능한 순환경제 실현에 기여하겠다”고 강조했다. 김고응 기후부 자원순환국장은 “폐현수막의 고부가가치 재활용을 지원해 탈플라스틱 전환에 앞장서겠다”고 밝혔다.