등산하다 추락한 줄 알았는데…‘자산 6조’ 창업주 사망사고, 반전 있나

패션기업 ‘망고’ 창업주 사망사건 새 국면

“진술 내용 이상”…살인 혐의로 아들 체포

이미지 확대 스페인 패션기업 ‘망고’의 창업주 이사크 안디치 회장이 2024년 사망한 사건과 관련해 그의 아들 조나탄 안디치(왼쪽)가 19일(현지시간) 살인 혐의로 경찰에 체포된 뒤 법원에 들어가고 있다. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 스페인 패션기업 ‘망고’의 창업주 이사크 안디치 회장이 2024년 사망한 사건과 관련해 그의 아들 조나탄 안디치(왼쪽)가 19일(현지시간) 살인 혐의로 경찰에 체포된 뒤 법원에 들어가고 있다. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 고 이사크 안디치 회장. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 고 이사크 안디치 회장. AFP 연합뉴스

세줄 요약 스페인 패션기업 망고 창업주 이사크 안디치가 산행 중 추락사한 사건이 아들 조나탄의 살인 혐의 체포로 다시 주목받았다. 경찰은 단순 사고사 결론을 뒤집고 재수사했고, 조나탄은 혐의를 부인한 뒤 보석으로 석방됐다. 망고 창업주 추락사, 아들 살인 혐의 체포

경찰, 사고사 결론 뒤집고 재수사 착수

조나탄, 혐의 부인하며 보석 석방

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지난 2024년 산행 중 추락사고로 숨진 스페인 패션 기업 ‘망고’의 창업주 이사크 안디치(사망 당시 71세) 회장 사망 사건이 새로운 국면을 맞았다. 그의 아들 조나탄 안디치(45) 망고 부회장이 살인 혐의로 체포되면서다.외신에 따르면 조나탄은 19일(현지시간) 스페인 카탈루냐 경찰에 이사크 회장 살해 혐의로 체포돼 조사를 받은 뒤 법원에 출석했다.재판부는 조나탄을 구속하면서 보석금으로 100만 유로(약 17억 5000만원)를 책정했고, 여권 제출 및 출국금지 등도 명령했다. 조나탄은 보석금을 납부해 일단 석방됐다.조나탄 측은 성명을 통해 “(살인 혐의에 대한) 정당한 증거는 전혀 없고 앞으로도 발견되지 않을 것”이라며 무죄를 주장했다.이사크 회장은 2024년 12월 바르셀로나 인근 몬트세라트에서 조나탄과 함께 산행하던 중 협곡으로 약 150m 추락해 사망했다. 조나탄이 유일한 목격자였다.카탈루냐 경찰은 애초 이 사건을 ‘단순 사고사’라고 결론 내렸다가 지난해부터 살인 가능성을 염두에 두고 재수사를 해왔다. 조나탄의 진술 내용 중 현장을 조사한 경찰관들의 분석과 일치하지 않는 부분이 있었기 때문이다.1984년 바르셀로나에서 설립된 망고는 현재 120개 넘는 국가에 진출하며 세계적인 패션 기업으로 성장했다. 지난해 매출은 38억 유로(약 6조 6000억원)를 기록했다.이사크 회장은 사망 당시 망고에서 비상임 회장을 맡고 있었다. 포브스가 산정한 그의 순자산은 45억 달러(약 6조 8000억원)였다.2005년 망고에 입사한 조나탄은 부친의 사망 다음 달인 지난해 1월 부회장직에 올랐다. 회사 지분 95%는 조나탄과 자매 2명 등 이사크 회장의 세 자녀가 공동 보유하고 있다.망고는 이번 사건에 대해 별다른 입장을 내놓지 않았다.