[속보] 외교부 “한국 유조선, 호르무즈 통과…항행 지속” 韓선박 첫 사례

세줄 요약 미국·이란 전쟁 여파로 호르무즈 해협 안쪽에 묶였던 한국 선박 26척 중 유조선 1척이 이란과의 협의를 거쳐 처음으로 해협을 빠져나왔다. 외교부는 안전한 항행을 위해 유관국과 조율했고, 대기 선박은 25척으로 줄었다고 설명했다. 한국 유조선, 이란 협의로 호르무즈 첫 통과

전쟁 여파로 묶인 선박 26척 중 1척 이동

외교부, 유관국 조율·비용 없음 설명

이미지 확대 8일(현지시간) 호르무즈 해협에 정박 중인 선박들의 모습. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 8일(현지시간) 호르무즈 해협에 정박 중인 선박들의 모습. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 조현 외교부 장관이 15일 국회에서 열린 외교통일위원회 전체회의에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.4.15. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 조현 외교부 장관이 15일 국회에서 열린 외교통일위원회 전체회의에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.4.15. 연합뉴스

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미국·이란 전쟁 여파로 호르무즈 해협 안쪽에 갇혀 있던 한국 선박 26척 중 한 척이 한국 정부와 이란 당국 간 협의를 거쳐 해협을 통과했다.지난 2월 말 전쟁 발발 이후 한국 선박이 호르무즈 해협을 통과한 것은 이번이 처음이다.외교부는 20일 “우리 유조선 1척이 호르무즈 해협을 통과해 항행을 지속하고 있다”고 밝혔다.앞서 조현 외교부 장관은 이날 국회 외교통일위원회에 출석해 “지금 이 순간에 우리 유조선이 이란 측과 협의로 호르무즈 해협을 빠져나오고 있다”고 밝혔다.조 장관은 “이란 당국과 협의를 마쳤다. 어제부터 항해를 시작해서 매우 조심스럽게 통과하고 있다”고 부연했다.블룸버그와 선박 위치 추적 정보사이트 마린트래픽 등에 따르면 해협을 빠져나온 선박은 최근 피격된 나무호와 같은 선사인 HMM이 운영하는 유조선 ‘유니버설 위너’호다.원래 카타르 인근 해역에 있던 해당 선박은 지난 19일 이란이 제시한 항로를 따라 이동하기 시작했다.이 유조선은 지난 2월 말에 발발한 미국·이란 전쟁 후 호르무즈 해협을 빠져나온 첫 한국 선박이 됐으며, 해협 안쪽에서 대기 중인 한국 선박은 25척으로 줄어들었다.외교부 당국자는 “선박 안전을 위해 이란을 포함한 유관국과 조율하에 이동이 이뤄졌다”면서 “비용은 없다”고 말했다.정부는 이란이 이번에 선박 통행을 허용한 것이 나무호 피격과는 관련이 없다는 입장이다. 다만 정황상 나무호를 공격한 주체일 가능성이 큰 이란이 피격 관련성을 부인하면서도 한국 정부의 외교적 압박과 국제사회의 비난을 의식해 선박 통행에 동의했을 가능성도 제기된다.외교부에 따르면 이란은 지난 18일 밤 주이란한국대사관을 통해 해협 통행이 가능하다는 입장을 전달했다.이날은 조 장관이 세예드 압바스 아락치 이란 외교장관과 통화하면서 나무호 피격 관련 사실관계에 대한 이란의 입장을 요구한 다음 날이다.