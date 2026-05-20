“지점장부터 90도 인사”…전원주, 하이닉스 ‘초대박’ 근황

세줄 요약 배우 전원주가 SK하이닉스 주식을 2011년 2만원대에 사둔 뒤 큰 수익을 얻은 근황을 전했다. 차트도 모르고 믿고 맡기는 투자 방식이 화제가 됐고, 증권사에서 지점장까지 줄 서 인사한다는 일화도 웃음을 자아냈다. SK하이닉스 장기 보유로 초대박 수익 공개

차트 대신 믿고 맡기는 투자 철학 화제

증권사 VVIP 대우와 지점장 인사 일화

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시트콤 ‘똑바로 살아라’에 등장한 ‘하이닉스’ 주가. SBS 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 시트콤 ‘똑바로 살아라’에 등장한 ‘하이닉스’ 주가. SBS 유튜브 캡처

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배우 전원주가 SK하이닉스 투자 성공담과 함께 남다른 재물운을 공개했다. 최근 국내 증시가 반도체 슈퍼사이클과 인공지능(AI) 열풍에 힘입어 급등세를 보이는 가운데, 전원주의 ‘장기 보유 투자’ 방식도 다시 주목받고 있다.19일 유튜브 채널 ‘전원주_전원주인공’에는 ‘SK하이닉스 선택한 전원주의 투자 비법’이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 제작진은 전원주에게 “대한민국 주식시장이 난리 난 것 아시냐”며 최근 급등한 SK하이닉스 주가를 언급했다. 전원주는 자신이 과거 매수한 SK하이닉스 주식이 현재 100만원대를 훌쩍 넘었다는 말에 “길 가면 사람들이 ‘좋으시죠?’라고 하는데 무슨 말인지 잘 모르겠다”고 답했다.이어 “나는 차트를 볼 줄도 모른다. 그냥 믿고 ‘아무거나 해줘’ 하고 사두면 오른다”며 특유의 ‘방치형 투자’ 철학을 드러냈다.전원주는 2011년 초 SK하이닉스 주식을 2만원대에 매수한 것으로 알려졌다. 최근 주가가 180만원 안팎까지 치솟으면서 평가 수익률은 9000%를 훌쩍 넘는 수준으로 추정된다.부동산 투자 수익도 화제였다. 제작진이 “구기동 집값도 20배가 뛰지 않았느냐”고 묻자 전원주는 “많이 올랐다고 하더라”며 담담한 반응을 보였다.또 증권사들이 자신을 VVIP처럼 대우한다며 “집 앞으로 차가 오고, 지점에 가면 지점장부터 줄 서서 인사한다”고 말해 웃음을 자아냈다.최근 국내 증시는 AI 산업 성장 기대감 속에 반도체주가 폭등세를 이끌고 있다. SK하이닉스는 HBM(고대역폭 메모리) 시장 주도권을 바탕으로 주가가 급등했고, 삼성전자 등 반도체 대형주도 강세 흐름을 이어가고 있다.실제 온라인에서는 2002년 방송된 시트콤 ‘똑바로 살아라’ 속 하이닉스 주가가 460원으로 등장한 장면까지 재조명되고 있다. 현재 주가와 비교하면 단순 계산 기준 수십만 퍼센트대 수익률이 가능했다는 반응도 이어졌다.