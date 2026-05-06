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현대차 노사 임협 상견례… 노조, 기본급 14만 9600원 인상 요구

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2026-05-06 13:39
수정 2026-05-06 13:39
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  • 현대차 노사, 2026년 임협 상견례 개최
  • 노조, 기본급 인상·성과급·고용보장 요구
  • 정년 연장·상여금 인상 등 요구안 포함
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현대자동차 노사. 서울신문DB
현대자동차 노사. 서울신문DB


현대자동차 노사가 6일 울산공장 본관 동행룸에서 2026년 임금협상 상견례를 열고 올해 교섭을 시작했다.

이날 상견례에는 최영일 현대차 대표이사, 박상만 전국금속노조위원장, 이종철 현대차지부 지부장을 비롯해 노사 교섭 대표 등 60여명이 참석했다. 이들은 올해 교섭 방향과 일정 등에 대한 의견을 나눴다.

앞서 노조는 월 기본급 14만 9600원(호봉승급분 제외) 인상, 작년 순이익의 30% 성과급 지급, 인공지능(AI) 관련 고용 및 노동조건 보장 등을 담은 올해 임협 요구안을 사측에 보냈다.

요구안은 완전 월급제 시행, 상여금 750%에서 800%로 인상, 노동 강도 강화 없는 노동시간 단축, 국민연금 수급 시기와 연동한 정년 연장(최장 65세), 신규 인원 충원 등도 담았다.

한편 지난해 교섭은 노조가 3차례 부분 파업을 벌인 끝에 타결됐다.
울산 박정훈 기자
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