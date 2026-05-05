광주 도심서 한밤중 고등학생 2명 피습, 여고생 1명 사망…용의자 추적중

5일 0시 10분쯤 광주서 고교생 2명 피습

2학년 여고생 1명 사망…용의자 추적중

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세줄 요약 광주 광산구 남부대학교 인근에서 한밤중 고등학생 2명이 흉기에 찔렸다. 고2 여학생 A양은 크게 다쳐 숨졌고, 비명을 듣고 달려온 동갑내기 B군도 다쳤다. 경찰은 두 피해자가 서로 모르는 사이로 보고 용의자를 추적 중이다. 광주 도심 인도서 고등학생 2명 피습

여고생 1명 사망, 동갑내기 남학생 부상

경찰, 일면식 없는 용의자 추적 중

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한밤중 광주 도심서 신원을 알 수 없는 남성이 휘두른 흉기에 찔린 고등학생 2명 중 1명이 숨지고 1명이 다쳤다.5일 오전 0시 10분쯤 광주 광산구 월계동 남부대학교 인근 인도에서 신원을 알 수 없는 남성이 고등학교 2학년 학생 A양을 흉기로 찌른 뒤 달아났다.인근에 있던 동갑내기 B군도 A양의 비명을 듣고 현장에 달려왔다가 남성이 휘두른 흉기에 다쳤다.A양은 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다. B군도 병원에서 치료를 받고 있다.사건이 난 현장은 당시 인적이 드문 곳이었다고 경찰은 전했다.경찰은 두 피해자가 일면식 없는 관계라는 기초 조사 내용을 토대로 용의자를 쫓고 있다.