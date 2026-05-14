“사과 진정성 안 느껴져” 비판에…안성재, 유튜브 활동 잠정 중단

세줄 요약 안성재 셰프가 운영하는 레스토랑의 와인 바꿔치기 논란이 번지며 사과 진정성까지 도마에 올랐다. 사과문 공개 한 시간 뒤 새 영상이 올라오자 비판이 커졌고, 결국 유튜브 채널은 당분간 재정비에 들어갔다. 모수 서울 와인 바꿔치기 논란 확산

사과 직후 새 영상 업로드로 비판 증폭

안성재 유튜브 채널 잠정 중단 결정

안성재 셰프. 매니지먼트 시선 제공 닫기 이미지 확대 보기 안성재 셰프. 매니지먼트 시선 제공

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넷플릭스 ‘흑백요리사’로 대중적 인기를 얻은 안성재 셰프가 운영 중인 레스토랑의 ‘와인 바꿔치기’ 논란 여파로 결국 유튜브 활동을 잠정 중단한다.13일 유튜브 채널 ‘셰프 안성재’ 제작진은 채널 게시판을 통해 “제작진은 현재 채널의 방향성과 운영 전반 및 신중한 콘텐츠 제작을 위해 당분간 채널 재정비의 시간을 갖고자 한다”고 밝혔다. 이어 “그동안 채널을 아껴주시고 지켜봐 주신 분들께 더 책임감 있는 모습과 좋은 콘텐츠로 다시 찾아뵐 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.이번 사태는 안 셰프가 운영하는 미쉐린 2스타 파인다이닝 레스토랑 ‘모수 서울’에서 발생한 서비스 논란에서 시작됐다.지난달 한 온라인 커뮤니티에는 모수에서 샤또레오빌바르통 2000년 빈티지를 주문했으나 이 제품보다 약 10만원 가량 저렴한 2005년 빈티지가 제공됐다는 내용을 담은 글이 올라왔다.이에 레스토랑 측이 1차 사과했고, 지난 6일 안 셰프가 직접 “미흡한 서비스로 실망을 드린 점을 다시 한번 정중히 사과드린다”며 고개를 숙였다.하지만 사과문 게재 직후 대처가 또다시 논란을 키웠다. 안 셰프의 사과문이 올라온 지 불과 1시간 만에 유튜브 채널에 새 영상이 업로드된 것이다.이에 해당 영상의 유튜브 댓글에는 “멘탈은 3스타네”, “지금 이거 올라올 타이밍인가. 음식 간 보는 것처럼, 눈치도 좀 봐야 하지 않나” 등 사과의 진정성이 느껴지지 않는다는 비판이 쏟아졌다.결국 비판 여론을 의식한 안 셰프 측은 채널 재정비를 이유로 활동 중단을 선택, 사태 수습에 나선 모양새다.