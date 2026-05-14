“쓰러진 간판에 하반신 마비” 휠체어 탄 걸그룹 멤버…도 넘은 악플에 결국

세줄 요약 일본 아이돌 카멘죠시 멤버 이가리 토모카가 휠체어 이용자를 향한 악플에 공개적으로 분노했다. 그는 앉아 지내면 다리와 허리가 아프고 팔도 붓는다며, 장·방광 기능 장애 같은 보이지 않는 어려움도 있다고 설명했다. 편하게 산다고 단정하지 말아 달라고 했다. 휠체어 이용자 향한 악플에 토모카 분노

하반신 마비·통증·장애 고충 직접 설명

편견 깨기 위해 아이돌 활동 계속

이미지 확대 강풍에 쓰러진 대형 간판에 깔려 하반신 마비 장애를 갖게 된 그룹 카멘죠시 멤버 이가리 토모카. 토모카 소셜미디어 캡처 닫기 이미지 확대 보기 강풍에 쓰러진 대형 간판에 깔려 하반신 마비 장애를 갖게 된 그룹 카멘죠시 멤버 이가리 토모카. 토모카 소셜미디어 캡처

이미지 확대 강풍에 쓰러진 대형 간판에 깔려 하반신 마비 장애를 갖게 된 그룹 카멘죠시 멤버 이가리 토모카. 토모카 소셜미디어 캡처 닫기 이미지 확대 보기 강풍에 쓰러진 대형 간판에 깔려 하반신 마비 장애를 갖게 된 그룹 카멘죠시 멤버 이가리 토모카. 토모카 소셜미디어 캡처

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일본 아이돌 그룹 카멘죠시의 멤버 이가리 토모카가 휠체어 이용자를 향한 선 넘은 비난에 분노했다.12일(현지시간) 토모카는 자신의 엑스(X, 옛 트위터) 계정을 통해 악플에 대한 심경을 드러냈다. 그는 ‘너도 매일 앉아서 즐기고 있지?’라고 적힌 글을 캡처해 공유하며 “하루 종일 앉아서 편하게 생활한다고 생각하는 분들이 가끔 있다”고 말문을 열었다.그는 “앉아서 생활하면 다리는 부어오르고 허리도 아프다”며 “다리 대신 팔을 많이 사용하게 돼 팔은 부풀어 오르고 아파질 것”이라고 고충을 토로했다. 이어 “코어 근육 장애도 가지고 있기 때문에 앞으로 기울어진 자세를 유지하려면 무언가를 잡고 있어야 한다. 또 장과 방광 기능 장애라는 눈에 보이지 않는 어려움도 있다”고 설명했다.그러면서 “내가 편하게 지내고 있다고 생각한다면 건강한 당신의 몸 상태를 나와 바꿔보는 건 어떠냐”고 일침을 가했다.토모카는 2018년 인도를 걷고 있던 중 강풍에 쓰러진 대형 간판에 깔리는 사고를 당했다. 이 사고로 척수 손상을 입었고 결국 하반신 마비 판정을 받았다.절망적인 상황에서도 그는 아이돌 그룹 활동을 포기하지 않았다. 그는 사고 4개월 만에 휠체어를 타고 무대에 올랐고, 지금까지 활동을 계속 이어오고 있다.토모카는 과거 한 인터뷰에서 아이돌을 계속하는 이유에 대해 “편견을 없애기 위해서”라고 답했다.그는 “휠체어를 타고 아이돌 활동을 하는 모습을 통해 사람들이 가진 장애에 대한 편견이 조금이라도 사라졌으면 좋겠다”며 “또 휠체어를 탄다고 해서 특별한 존재라고도 생각하지 않았으면 좋겠다”고 강조했다.휠체어를 타고 무대 위를 누비는 그의 모습은 장애에 대한 편견을 깨뜨리며 많은 이들에게 희망을 전달하고 있다.