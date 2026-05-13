북한산 입산 후 실종된 50대女, 27일째 수색 중…“휴대전화 두고 나가”

“출근 안 했다” 연락받은 남편, 실종 신고

북한산 탐방로 CCTV에 마지막 행적

이미지 확대 북한산 입산 후 실종된 김모(52)씨의 실종 전날 모습. 김씨 가족 제공 닫기 이미지 확대 보기 북한산 입산 후 실종된 김모(52)씨의 실종 전날 모습. 김씨 가족 제공

이미지 확대 김모(52)씨 실종 전단. 김씨 가족 제공 닫기 이미지 확대 보기 김모(52)씨 실종 전단. 김씨 가족 제공

세줄 요약 서울 북한산에 오른 50대 여성 김모씨가 지난달 17일 실종된 뒤 27일째 행방이 확인되지 않고 있다. 경찰은 CCTV를 통해 자전거를 두고 지하철로 북한산 인근에 이동한 정황을 파악했지만, 도선사 인근 이후 행적은 끊겼다. 김씨는 휴대전화도 집에 두고 나간 것으로 알려졌고, 당국은 북한산 일대를 중심으로 수색을 계속하고 있다. 북한산 입산 뒤 50대 여성 27일째 실종

자전거·지하철 이동 정황, 이후 행적 미확인

휴대전화 집에 두고 나가 수색 난항

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서울 북한산에 오른 50대 여성의 행방이 한달 가까이 확인되지 않아 당국이 수색을 이어가고 있다.13일 연합뉴스 등에 따르면 서울 송파경찰서는 지난달 17일 오전 11시 28분쯤 “아내가 실종된 것 같다”는 내용의 신고를 접수하고 김모(52)씨를 찾고 있다.김씨의 남편은 실종 당일 오전 9시쯤 직장으로부터 ‘김씨가 출근하지 않았다’는 연락을 받은 뒤 아들과 함께 집 주변을 살펴본 뒤 경찰에 신고했다.경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 김씨가 자전거를 타고 집을 나선 뒤 서울 광진구 강변역 인근에 자전거를 세워두고 이동한 정황을 확인했다.김씨는 이후 지하철을 이용해 서울 강북구 북한산 인근으로 이동한 것으로 추정된다. 국립공원 CCTV에는 김씨가 도선사 인근에서 용암문 방향으로 올라가는 장면이 담겼다.이후 행적은 확인되지 않은 상태다. 김씨는 휴대전화도 집에 두고 나간 것으로 알려졌다.경찰과 소방 당국 등은 북한산 일대를 중심으로 수색 작업을 이어가고 있다.