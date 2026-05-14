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“말 못하는 아이 더 맞아”…어린이집 ‘학대 영상’ 논란

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-05-14 12:42
수정 2026-05-14 12:42
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세줄 요약
  • 정읍 국공립 어린이집 학대 CCTV 공개
  • 만 2~3세 원아 12명 대상 107차례 확인
  • 교사 2명 재판, 원장 감독 책임도 수사
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전북 정읍의 한 국공립 어린이집 보육교사들이 아동을 학대하는 장면이 담긴 폐쇄회로(CC)TV가 공개돼 충격을 주고 있다. JTBC ‘사건반장’ 캡처
전북 정읍의 한 국공립 어린이집 보육교사들이 아동을 학대하는 장면이 담긴 폐쇄회로(CC)TV가 공개돼 충격을 주고 있다. JTBC ‘사건반장’ 캡처


전북 정읍시의 한 국공립 어린이집에서 보육교사가 아동을 학대한 폐쇄회로(CC)TV 영상이 공개돼 공분을 사고 있다.

지난 13일 JTBC ‘사건반장’은 정읍의 한 국공립 어린이집에서 만 2~3세 원아들을 상대로 한 상습 학대 정황이 담긴 영상을 공개했다. 제보자 A씨에 따르면 피해가 확인된 아동만 12명으로, 검찰이 지난 8일 60일 치의 CCTV를 통해 확인한 학대 횟수는 107차례에 달했다.

이번 사건은 한 원아가 부모에게 교사의 폭행 사실을 전하면서 드러났다. A씨는 “어느 날 아이가 기분이 안 좋아 밥을 안 먹었다고 해 이유를 물었더니 선생님이 때렸다고 말하더라”며 “어떻게 때렸냐고 묻자 (아이가) 제 뺨을 세게 때렸다”고 말했다.

충격 받은 학부모는 어린이집에 CCTV 영상을 요구했다. 확인 결과, 교사가 아이의 머리를 밀치거나 뺨을 때리고, 우는 아이를 교실 밖으로 내보내는 등의 폭력 장면이 등장했다.

또 소변 실수를 한 아이가 스스로 옷을 입을 때까지 알몸 상태로 방치된 정황도 드러났다. 한 피해 아동 부모는 “당시 아이가 33개월도 채 안 됐다”며 “영상에서 확인된 우리 아이 학대만 50차례가 넘더라. 말이 트이지 않은 아이들은 더 많이 맞았다”고 주장했다.

이에 해당 교사는 “아이들이 미워서 그런 것이 아니라, 크리스마스 행사 준비 과정에서 스트레스가 과도해 벌어진 일”이라고 해명한 것으로 전해졌다.

최근 보육교사 2명은 원아 12명을 상대로 신체·정신적 학대를 한 혐의로, 원장은 주의·감독 의무를 다하지 못한 혐의로 재판을 받고 있다. 해당 어린이집은 사건 이후 휴원과 영업정지 처분을 받았으며 사실상 폐업 상태인 것으로 전해졌다.
문경근 기자
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