‘광주 3代모녀 살해’ 무기수, 교도소서 목숨 끊어

세줄 요약 광주 세 모녀 살인사건으로 무기징역을 선고받은 A씨가 해남교도소 수용동에서 숨진 사실이 뒤늦게 알려졌다. A씨는 2014년 광주 아파트에서 지인과 그의 어머니, 딸 등 일가족 3명을 살해한 혐의로 복역 중이었고, 교정 당국은 스스로 목숨을 끊은 것으로 파악했다. 광주 세 모녀 살인사건 무기수 사망

해남교도소 수용동서 지난 3월 발견

교정 당국, 스스로 목숨 끊은 것으로 파악

이미지 확대 지난 2014년 철거한 서울 영등포 교도소 모습. 기사 내용과는 무관. 도준석 기자 닫기 이미지 확대 보기 지난 2014년 철거한 서울 영등포 교도소 모습. 기사 내용과는 무관. 도준석 기자

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홧김에 일가족 3명을 살해한 남성이 무기수로 복역 중 스스로 목숨을 끊은 사실이 뒤늦게 알려졌다.14일 법무부에 따르면 ‘광주 세 모녀 살인사건’으로 무기징역을 선고받은 A(40대)씨가 지난 3월 해남교도소 수용동 안에서 숨진 채 발견됐다.A씨는 2014년 9월 29일 광주 서구 모 아파트에서 평소 일고 지내는 여성(당시 40대)과 그 어머니·딸 등 일가족 3명을 살해한 혐의로 무기징역을 확정받았다.A씨는 꽃바구니를 사서 피해자의 집을 찾아갔다가 말다툼을 벌이게 돼 홧김에 피해자를 살해했고, 범행이 탄로 날까 봐 다른 가족도 차례로 살해했다.교정 당국은 A씨가 스스로 목숨을 끊은 것으로 파악했다.※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.