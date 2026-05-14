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‘광주 3代모녀 살해’ 무기수, 교도소서 목숨 끊어

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2026-05-14 18:24
수정 2026-05-14 18:45
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  • 광주 세 모녀 살인사건 무기수 사망
  • 해남교도소 수용동서 지난 3월 발견
  • 교정 당국, 스스로 목숨 끊은 것으로 파악
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지난 2014년 철거한 서울 영등포 교도소 모습. 기사 내용과는 무관. 도준석 기자
지난 2014년 철거한 서울 영등포 교도소 모습. 기사 내용과는 무관. 도준석 기자


홧김에 일가족 3명을 살해한 남성이 무기수로 복역 중 스스로 목숨을 끊은 사실이 뒤늦게 알려졌다.

14일 법무부에 따르면 ‘광주 세 모녀 살인사건’으로 무기징역을 선고받은 A(40대)씨가 지난 3월 해남교도소 수용동 안에서 숨진 채 발견됐다.

A씨는 2014년 9월 29일 광주 서구 모 아파트에서 평소 일고 지내는 여성(당시 40대)과 그 어머니·딸 등 일가족 3명을 살해한 혐의로 무기징역을 확정받았다.

A씨는 꽃바구니를 사서 피해자의 집을 찾아갔다가 말다툼을 벌이게 돼 홧김에 피해자를 살해했고, 범행이 탄로 날까 봐 다른 가족도 차례로 살해했다.

교정 당국은 A씨가 스스로 목숨을 끊은 것으로 파악했다.



※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
권윤희 기자
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