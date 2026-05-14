‘부·울·평’ 단일화 골든타임 D-3

평택을 등 단일화가 최대 변수

18일 투표지 인쇄 전 성사 촉각

이미지 확대 울산시장 후보 등록하는 김상욱·김두겸·박맹우 6·3 지방선거 후보자 등록 첫날인 14일 울산시 중구 울산시선거관리위원회에서 더불어민주당 김상욱(왼쪽부터), 국민의힘 김두겸, 무소속 박맹우 울산시장 후보가 등록하고 있다. 2026.5.14 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 울산시장 후보 등록하는 김상욱·김두겸·박맹우 6·3 지방선거 후보자 등록 첫날인 14일 울산시 중구 울산시선거관리위원회에서 더불어민주당 김상욱(왼쪽부터), 국민의힘 김두겸, 무소속 박맹우 울산시장 후보가 등록하고 있다. 2026.5.14 연합뉴스

세줄 요약 6·3 지방선거 후보 단일화의 효과를 극대화할 골든타임이 사흘 남았다. 울산시장 선거에서는 김상욱 후보 중심의 단일화가 시작됐으나, 평택을과 부산 북구갑 재보선은 후보들이 완주 의지를 보이며 단일화 논의가 지지부진하다. 울산시장 선거, 김상욱 중심 단일화 공식 선언

평택을·부산 북구갑, 단일화 논의는 정체 상태

투표용지 인쇄 전 사퇴가 단일화 효과의 분수령

2026-05-15 1면

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6·3 지방선거 등 후보 단일화 효과를 최대로 누릴 수 있는 ‘골든타임’의 종료일이 사흘 앞으로 다가온 14일 김상욱 더불어민주당 후보로 범여권 울산시장 후보 단일화가 시작됐다. 반면 경기 평택을, 부산 북구갑 등 단일화가 최대 변수인 재보궐선거 지역구에선 여전히 후보 간 팽팽한 경쟁이 이어지고 있다.후보 등록 첫날인 이날 김 후보와 황명필 조국혁신당 후보는 울산시의회에서 김 후보로의 단일화를 공식 선언했다. 황 후보는 “안심번호를 받고 투표용지가 인쇄되기 전 여론조사를 할 시간이 빠듯하다”며 “김종훈 진보당 후보와의 2차 단일화를 이끌어낼 촉매로 작용하길 바란다”고 했다.이에 김종훈 후보는 “후보 등록 최종일인 15일에는 시민이 기대하는 결과를 내놓을 수 있도록 노력하고 있다”는 입장문을 냈다.14~15일 전국 선거관리위원회에서 후보 등록이 끝나면 오는 18일부터 본투표 용지 인쇄에 들어간다. 용지 인쇄 전에 사퇴를 하면 투표용지 후보 기표란에는 ‘사퇴’가 표시된다. 이 때문에 본투표 용지 인쇄 하루 전인 17일은 단일화 ‘1차 시한’으로 불린다.17일을 넘기더라도 사전투표(29~30일) 하루 전인 28일까지 사퇴하면 사전투표 용지에는 후보 기표란에 사퇴가 표시된다. 그 이후에도 단일화는 가능하지만 투표 용지에는 사퇴 표시가 되지 않아 효과를 온전히 누릴 수 없다.울산시장 선거 외에 다자 구도가 형성된 평택을, 부산 북구갑 재보선도 단일화 여부에 관심이 집중되지만 논의가 이뤄질 기미는 보이지 않는다. 평택을, 부산 북구갑은 후보들 모두 ‘완주’ 의지를 보이고 있다.5파전 양상인 평택을의 경우 김용남 민주당·유의동 국민의힘·조국 혁신당·김재연 진보당 후보 등이 일제히 이날 후보 등록을 했다. 유 후보는 황교안 자유와혁신 후보와의 단일화 가능성에 대해 “제로는 아니지만 우선순위는 아니다”라고 했다.부산 북구갑 박민식 국민의힘 후보와 한동훈 무소속 후보 간 단일화도 현재로선 실현 가능성이 높지 않다는 분석이다. 이날 후보 등록을 한 박 후보 입장에선 국민의힘에서 제명된 한 후보와 단일화를 추진하기엔 명분이 없고, 15일 후보 등록을 예고한 한 후보 역시 장동혁 국민의힘 대표와 대결 구도라 단일화를 먼저 꺼내긴 어려울 것이란 전망에서다. 다만 선거 막판 지지율 추이 등에 따라 단일화 논의가 급부상할 가능성은 남아 있다.