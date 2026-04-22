서울숲~성수잇는 초대형 정원! 최장·최대 서울국제정원박람회 5월 개막

5월 1일부터 10월 27일까지 서울숲 일대
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서울 성동구 성수동 에스팩토리에 조성된 선형정원.
서울시 제공
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올 5월 서울시내에 대형 정원이 생긴다. 시는 5월 1일부터 10월 27일까지 서울숲 일대에서 ‘2026 서울국제정원박람회’를 연다고 22일 밝혔다.
이번 정원박람회는 역대 최대 규모 행사로 최장기간인 180일간 진행한다. 순수 조성면적만 9만㎡로 2024년 뚝섬한강공원(1.2만㎡), 2025년 보라매공원(2만㎡)에서 열렸을 때보다 크다. 메인 행사장인 서울숲을 포함해 인근 한강, 성동구와 광진구까지 약 10㎞ 구간이 선형정원으로 연결된다.
정원은 서울숲에 131개, 서울숲과 맞닿은 한강 둔치에 6개, 성수동·건대입구 일대 도로 및 골목에 선형정원과 매력정원 30개 등 총 167개다.
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황지해 작가의 호반건설 기업동행정원 ‘왕관의 수줍음’(크라운 샤이니스·Crown Shyness).
서울시 제공
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이번 행사는 기업·기관이 참여한 기부정원이 확대된 점이 특징이다. 대우·GS·호반·계룡건설, 아이파크(IPARK)현대산업개발, 서울주택도시개발공사 등 주요 건설사가 참여한다. 호반건설은 세계적 정원작가인 황지해가 ‘왕관의 수줍음’(크라운 샤이니스·Crown Shyness)이라는 작품으로 참여한다. 호반건설은 지난 1월 시와 업무협약(MOU)을 체결하고 성동구 서울숲 잔디광장 일원에 기업동행정원을 조성했다.
시는 이번 박람회로 정원문화를 전국에 알리기 위해 충청남도와 손을 잡았다. 시는 이날 서울국제정원박람회와 ‘2026 태안국제원예치유박람회’의 성공적 개최를 위한 업무협약을 체결했다. 오는 25일부터 충남 태안에서 열리는 박람회와 정원박람회를 연계해 태안 안면도의 바다와 숲에서 시작된 ‘원예·치유’의 물결이 서울 도심까지 이어지도록 한다는 구상이다.
오금란 서울시의원, 스마트경로당 확대·중식 주 5일제 현황 점검… “맞춤형 지원체계 강화해야”
서울시의회 보건복지위원회 오금란 부위원장(더불어민주당, 노원2)은 지난 20일 서울시 어르신복지과와 경로당 운영 및 지원사업 전반에 대해 논의하는 간담회를 개최했다. 이날 간담회에서 오 부위원장은 ‘스마트경로당 확대’와 ‘중식 주 5일제 운영 현황’ 등 주요 현안을 점검하고, 경로당 이용 활성화를 위한 정책적 보완을 당부했다. 서울시는 디지털 환경에 익숙하지 않은 어르신들의 역량 강화와 스마트 여가문화 활성화를 위해 스마트경로당 조성사업을 추진하고 있다. 2022년부터 시작된 이 사업은 2025년까지 총 185개소가 조성 완료 또는 추진 중이며, 2026년에는 추가로 55개소가 조성될 예정이다. 특히 노원구는 ‘2026년 스마트경로당 조성사업 공모’에 선정된 자치구 가운데 가장 많은 18개소, 총 9억 원 규모의 사업비를 확보했다. 공릉1동 공덕경로당·공릉행복경로당·한마음경로당, 공릉2동경로당을 비롯한 노원구 관내 총 18개소에 ICT 화상 플랫폼, 키오스크 체험 기기, 스마트 테이블, 스마트 운동 기기, 헬스케어 및 IoT 안전관리 시스템 등이 구축되어 맞춤형 건강관리와 여가활동을 지원하게 될 예정이다. 오 부위원장은 “스마트경로당은 어르신들이 자연스럽
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오세훈 서울시장은 “역대 최대 규모로 조성된 정원이 시민의 일상을 치유하는 도심 오아시스가 되길 바란다”며 “태안과의 상생에 더해 풍성해진 이번 서울숲 정원박람회 행사가 천만 방문객을 넘어 세계인의 사랑을 받는 ‘정원도시 서울’의 새로운 이정표가 되길 기대한다”고 말했다.
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