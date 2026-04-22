“이재명 두 아들 군 면제” 허위글…이수정 “피해자 처벌 의사 확인해야”

이미지 확대 이수정 국민의힘 수원정 당협위원장. 뉴스1 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 이수정 국민의힘 수원정 당협위원장. 뉴스1 자료사진

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이재명 대통령의 두 아들이 군 면제를 받았다는 허위 글을 소셜미디어(SNS)에 올린 혐의로 1심에서 벌금형을 선고받은 이수정 국민의힘 수원정 당협위원장 측이 항소심에서 “피해자의 처벌 의사를 확인해달라”고 재판부에 요청했다.21일 수원고법 형사14부(부장 허양윤) 심리로 열린 항소심 첫 공판에서 이 당협위원장 측 변호인은 “피해자가 법정에 없거나 수사 기록에 전혀 등장하지 않는 명예훼손 사건은 이례적”이라며 이같이 주장했다.변호인은 “처벌 의사가 확인돼야 1심에서 인적 사항을 받아 합의교섭 등 방어권을 행사할 수 있었을 것”이라며 “피해자의 의사를 확인해야 공탁도 가능하다”고 밝혔다.이에 대해 재판부는 “우선 다음 기일 증인신문 절차를 진행한 뒤 해당 사안을 논의하자”고 답했다.이 당협위원장은 대선을 앞둔 지난해 5월 28일 자신의 페이스북에 ‘이재명 후보와 두 아들이 모두 군 면제를 받았다’는 취지의 허위 글을 게시한 혐의로 재판에 넘겨졌다.해당 글과 달리 이 대통령의 두 아들은 모두 병역 의무를 이행한 것으로 파악됐다.이수정 당협위원장은 1심에서 벌금 300만원을 선고받고 항소했다. 공직선거법상 벌금 100만원 이상의 형이 확정될 경우 피선거권이 제한된다.재판부는 1심에서 “피고인은 자신의 게시글 파급력을 충분히 예상할 수 있었음에도 사실 확인 없이 글을 게시했다”며 허위성에 대한 인식 가능성이 있었다고 판단했다.다음 재판은 6월 9일 열린다.