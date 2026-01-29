아침은 거르고 전자담배는 늘었다…청소년 건강 ‘빨간불’

이미지 확대 서울 아침 기온이 올가을 처음 영하로 내려가는 등 한파가 찾아온 18일 서울 광화문 거리에서 한 시민이 장갑을 벗고 휴대폰을 사용하고 있다. 2025.11.18 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 서울 아침 기온이 올가을 처음 영하로 내려가는 등 한파가 찾아온 18일 서울 광화문 거리에서 한 시민이 장갑을 벗고 휴대폰을 사용하고 있다. 2025.11.18 홍윤기 기자

전자담배 이미지.

우리나라 청소년들의 건강 상태가 학년이 올라갈수록 전반적으로 악화하고 있다는 조사 결과가 나왔다. 아침 식사를 거르는 비율이 늘고, 흡연 행태는 일반 담배에서 액상형 전자담배로 빠르게 이동하는 양상이 뚜렷했다.29일 질병관리청이 발표한 ‘청소년건강패널조사(2025) 최종결과보고서’에 따르면 동일 집단을 장기간 추적한 결과 흡연, 음주, 식생활, 신체활동 등 주요 건강 행태가 학년이 높아질수록 나빠지는 경향을 보였다. 이번 조사는 2019년 당시 초등학교 6학년이던 학생 5051명을 대상으로 고교 졸업 후까지 10년간 추적하는 장기 프로젝트로, 이번 분석에는 고등학교 2학년 시점까지의 자료가 활용됐다.특히 흡연 행태 변화가 두드러졌다. 평생 한 번이라도 담배를 사용한 경험률은 초등학교 6학년 때 0.35%에 불과했지만 고등학교 2학년에는 9.59%까지 상승했다. 고등학교 2학년 여학생의 경우 현재 사용 기준에서 액상형 전자담배 사용률(1.54%)이 일반 담배(1.33%)를 처음으로 앞질렀다. 청소년, 특히 여학생들 사이에서 전자담배가 상대적으로 거부감 없이 확산되고 있음을 보여주는 대목이다.음주 역시 중학교 진학 시기에 급증했다. 평생 한두 모금이라도 술을 마셔본 경험률은 60.8%에 달했고, 신규 음주 경험률은 중학교 1학년 진급 시점에 15.6%로 가장 높았다. 학업 환경과 또래 관계가 바뀌는 시기에 유해 행태에 가장 취약해진다는 점이 수치로 확인됐다.식생활과 신체활동 지표도 악화 흐름을 보였다. 주 5일 이상 아침 식사를 거르는 결식률은 33.0%로 전년 대비 4.0%포인트 증가했다. 반면 과일·채소·우유 및 유제품 섭취율은 감소했고, 하루 60분 이상 신체활동을 실천하는 비율은 13.5%에 그쳤다.정신 건강에도 경고 신호가 나타났다. 스마트폰 과의존 경험률은 35.1%에 달했고, 중등도 이상의 불안 장애를 겪는 비율도 8.0%로 조사됐다.이 같은 결과는 매년 실시되는 ‘청소년건강행태조사’에서도 확인된다. 질병관리청이 함께 발표한 2025년 조사에 따르면 전체 흡연율과 음주율은 장기적으로 감소 추세를 보였지만, 액상형 전자담배 흡연율과 일반 담배·전자담배를 함께 사용하는 중복사용률은 오히려 증가했다. 아침 결식률은 늘어난 반면 과일 섭취율은 감소했다.질병관리청은 흡연·음주와 같은 유해 행태에 대해 또래와 가정 환경의 영향이 크다고 분석했다. 주변 친구가 흡연·음주에 허용적이거나 가정 내 흡연자가 있는 경우, 청소년이 관련 행태를 시작할 가능성이 유의하게 높았다.질병관리청은 “청소년기의 건강 습관은 성인기 건강을 좌우하는 중요한 요인”이라며 “학교와 가정, 지역사회가 함께 개입할 수 있는 통합적인 건강 관리 정책이 필요하다”고 밝혔다.