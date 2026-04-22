“음료 마신 뒤 성폭행 당해”…인도 민박집 투숙 美 여성 고발

이미지 확대 인도에서 민박하던 미국인 여성이 수상한 음료를 마신 뒤 성폭행을 당한 사건이 발생했다. 사진은 인도 경찰 모습(기사와 무관함). 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 인도에서 민박하던 미국인 여성이 수상한 음료를 마신 뒤 성폭행을 당한 사건이 발생했다. 사진은 인도 경찰 모습(기사와 무관함). 연합뉴스

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인도에서 민박하던 미국인 여성이 수상한 음료를 마신 뒤 성폭행을 당한 사건이 발생했다.22일 인도 일간 힌두스탄타임스(HT)에 따르면 미국 워싱턴에 거주하는 이 여성은 최근 인도 남서부 카르나타카주 코다구 지역을 여행하던 중 한 민박집에서 성폭행당했다고 주장했다. 현지 경찰 관계자는 “피해자가 취하게 하는 물질이 든 음료수를 건네받아 마시고 난 뒤 성폭행을 당했다고 주장했다”며 “피해자 주장과 증거를 바탕으로 용의자 1명과 민박집 주인 등 2명을 체포했다”고 했다.용의자는 동부 자르칸드주 출신인 것으로 알려졌다. 용의자가 투숙객인지, 누가 음료수를 피해자에게 건넸는지 등은 알려지지 않았다. 경찰 관계자는 조사 결과 민박집 주인은 사건이 발생한 후 사흘 동안 피해자가 외부 도움을 청하지 못하도록 와이파이를 차단한 것으로 드러났다고 했다.피해자는 사건 발생 사흘 후 다른 곳으로 간다고 민박집 주인에게 알리고선 민박집을 빠져나와 미국의 수사당국과 접촉했고, 미 당국은 인도 경찰에 이메일을 보내 사건을 알린 것으로 전해졌다. 인도 경찰은 이에 따라 수사팀을 가동하는 등 조처에 나섰다. 용의자와 민박집 주인은 현지 법원 결정에 따라 일단 다음 달 3일까지 구금됐다. 성폭행 사건이 잦은 인도에선 외국인도 종종 피해를 본다.지난해 3월 카르나타카주 함피시의 한 호수 부근에서 이스라엘 여성 관광객과 그가 묵고 있던 민박집의 인도인 여성이 별을 구경하던 중 집단 성폭행을 당했다. 경찰에 따르면 인도인 남성 3명이 오토바이를 타고 이들에게 접근, 현장에 있던 미국인 1명 등 남성 관광객 3명을 주변 운하에 던진 뒤 이스라엘 관광객 등 여성 2명을 상대로 범행했다.운하에 던져진 이들 중 한 명은 사망했다. 가해자 3명은 지난 2월 사형을 선고받았다. 인구 14억명으로 세계 1위인 인도에선 연간 3만건가량의 성폭행 사건이 발생한다. 다만 실제로 발생하는 성폭행 사건은 공식 통계보다 훨씬 더 많을 것으로 추정된다.