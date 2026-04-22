오케스트로, 가상화 전환 최우선 기준은 ‘운영 안정성’… 응답자 70% “인프라 전환 검토”

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가상화 인프라 전환 수요가 확대되면서, 시장의 선택 기준도 달라지고 있다. 비용 증가와 라이선스 정책 변화가 전환의 계기로 작용하고 있지만, 실제 도입 여부를 가르는 핵심 기준은 성능과 안정성, 운영 연속성인 것으로 나타났다.AI·클라우드 소프트웨어 전문 기업 오케스트로(대표 김범재, 김영광)는 지난 3월 기업 및 공공기관 IT 종사자 1만 910명을 대상으로 실시한 ‘가상화 인프라 전환 실태 조사’ 결과를 22일 발표했다.전체 응답자의 70%는 현재 인프라 환경의 전환이 필요하다고 답했다. 현재 사용 중인 인프라 환경은 프라이빗 클라우드가 40.5%로 가장 높았으며 ▲물리 서버(22%) ▲멀티·하이브리드 클라우드(19%) ▲퍼블릭 클라우드(15%)가 뒤를 이었다. 프라이빗 환경을 사용하는 응답자 가운데서는 VMware 비중이 65.3%로 가장 높았고, 그 외 가상화 솔루션은 34.7%로 집계됐다. 프라이빗 환경 내 VMware 중심 운영 비중이 여전히 높은 가운데, 기존 인프라 전반의 전환 수요도 함께 확대되는 흐름이다.인프라 전환이 필요한 배경으로는 ▲비용 증가가 가장 많이 꼽혔다. 이어 ▲라이선스 정책 변화 ▲성능 및 안정성 문제 ▲운영 관리의 복잡성이 주요 요인으로 조사됐다. 이는 단순한 비용 부담을 넘어 운영 안정성과 관리 효율, 중장기 인프라 운영 전략 전반을 다시 점검하려는 움직임이 확산되고 있음을 보여준다.전환 검토 과정에서 가장 중요하게 고려하는 요소는 ‘성능 및 안정성(37%)’과 ‘비용 절감(34%)’으로 집계됐다. 이어 ‘운영 편의성(13%)’, ‘클라우드 확장성(8%)’ 순으로 나타났다. 비용 증가는 전환 검토의 주요 배경으로 꼽혔지만, 실제 선택에서는 운영 안정성이 더 중요한 기준으로 나타났다.실제 전환 방식에서도 이러한 흐름이 이어졌다. 응답자들은 ‘가상화 솔루션 교체(42%)’를 가장 많이 선택했으며, ‘하이브리드 클라우드 전환(28%)’, ‘일부 프라이빗 클라우드 이전(25%)’이 그 뒤를 이었다.전환 방식에는 차이가 있었지만, 전반적으로 기존 물리 서버 중심 환경을 클라우드 기반으로 전환하고 퍼블릭 환경에 대한 의존도를 낮춰 프라이빗 클라우드 중심의 운영 체계로 재편하려는 움직임이 반영된 결과로 풀이된다.업종별 전환 방식에서도 차이가 드러났다. IT 산업군에서는 가상화 솔루션 교체 수요가 높게 나타난 반면, 제조업에서는 프라이빗 클라우드 활용을 확대하는 하이브리드 클라우드 전환 방식을 선호하는 것으로 조사됐다.산업군마다 선호하는 방식이 다른 만큼, 시장은 단순한 대체재보다 운영 안정성과 전환 연속성을 함께 뒷받침할 수 있는 검증된 대안을 요구하고 있음을 보여준다. 오케스트로는 서버 가상화 솔루션 ‘콘트라베이스(CONTRABASS)’와 마이그레이션 전문 솔루션 ‘콘트라베이스 레가토 마이그레이터(CONTRABASS Legato Migrator)’를 중심으로 이러한 VMware 대체 수요에 대응하고 있다.‘콘트라베이스’는 VMware 기반 환경을 안정적으로 대체하면서 실시간 모니터링과 자동화된 운영 기능을 통해 운영 안정성과 편의성을 함께 지원한다. ‘콘트라베이스 레가토 마이그레이터’는 CDP(Continuous Data Protection) 기반 연속 복제를 통해 시스템 중단 없이 마이그레이션을 지원한다. 이를 통해 대규모 워크로드 이전 과정에서도 서비스 연속성과 운영 안정성을 확보할 수 있다. 특히 엔터프라이즈급 시스템에서 요구되는 운영 안정성을 충족할 수 있는 가상화 솔루션은 사실상 콘트라베이스가 유일하다.오케스트로는 제조 분야에서 포스코의 VM웨어 대체를 위한 서버 가상화 솔루션 사업을 수주해 성공적으로 수행하고 있으며, 공공 분야에서는 경기도 VMware 기반 시스템 윈백을 완료했다. 또한 국내 주요 대형 제조사를 대상으로 한 경쟁사 성능 검증(BMT)에서 외산 솔루션과의 직접 비교를 통해 대규모 엔터프라이즈 환경에서 요구되는 운영 안정성을 입증하며, 국산 가상화 기술의 경쟁력을 각인시켰다. 이를 바탕으로 제조와 공공은 물론 금융, 통신, 유통, 교육 등 주요 산업군으로 가상화 전환 사업을 확대하며 VMware 윈백 시장에서 입지를 넓혀가고 있다.오케스트로 김범재 대표는 “이번 조사 결과는 비용이 전환의 계기가 되더라도, 실제 선택을 좌우하는 기준은 결국 운영 안정성이라는 점을 보여준다”며 “오케스트로는 엔터프라이즈 시스템 운영과 고객 비즈니스 연속성을 보장할 수 있는 유일한 벤더로서, ‘콘트라베이스’를 중심으로 공공과 제조를 비롯한 주요 산업군의 VMware 대체 수요에 적극 대응하며 시장 내 주도권을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.