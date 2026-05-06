열흘 만에 또… 백악관 근처서 총격전

백악관 일시 폐쇄

이미지 확대 4일(현지시간) 미국 워싱턴DC 워싱턴 기념탑 인근에서 비밀경호국(SS) 요원들과 무장 괴한의 총격전이 발생한 가운데, 무장 경찰이 사건 발생 장소에서 경계를 서고 있다. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 4일(현지시간) 미국 워싱턴DC 워싱턴 기념탑 인근에서 비밀경호국(SS) 요원들과 무장 괴한의 총격전이 발생한 가운데, 무장 경찰이 사건 발생 장소에서 경계를 서고 있다. AP 연합뉴스

세줄 요약 워싱턴DC 백악관 인근에서 비밀경호국 요원들과 무장 괴한이 총격전을 벌였다. 괴한은 총에 맞아 병원으로 옮겨졌고, 현장에 있던 10대도 경상을 입었다. 사건 직후 백악관은 잠시 폐쇄됐고, 트럼프 표적 여부는 아직 확인되지 않았다. 백악관 인근 총격전 발생

비밀경호국과 무장 괴한 교전

트럼프 표적 여부는 미확인

2026-05-06 10면

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미국 워싱턴DC 백악관 인근에서 도널드 트럼프 대통령 등을 경호하는 비밀경호국(SS) 요원들과 무장 괴한이 총격을 주고받는 사건이 발생했다. 지난주 트럼프 대통령이 참석한 만찬 행사에서 암살 미수 사건이 벌어진 지 열흘도 안 돼 총격전이 일어나면서 백악관이 일시 폐쇄됐다.4일(현지시간) 오후 3시 30분쯤 백악관 남쪽에 위치한 워싱턴 기념탑 인근에서 SS 요원들과 신원이 알려지지 않은 괴한이 총으로 교전을 벌였다. 괴한은 SS 요원의 총에 맞아 병원으로 옮겨졌으며 이 과정에서 현장에 있던 10대 소년도 생명에 지장이 없는 총상을 입었다. 이곳은 관광객이 붐비는 곳으로 워싱턴DC에서 가장 치안이 좋은 지역 중 하나로 꼽힌다.매슈 퀸 SS 부국장은 ﻿“백악관 외곽을 순찰하던 사복 요원들이 총기를 소지한 것으로 보이는 수상한 인물을 발견하고 제복을 착용한 요원의 지원을 요청했다”며 “그는 요원들이 접근하자 도주하다 총기를 꺼내 발포했고, 요원들도 응사하며 교전이 벌어졌다”고 말했다.퀸 부국장은 사건이 발생하기 전 JD 밴스 부통령의 차량 행렬이 사건 현장을 지나갔다고 밝혔다. 그는 이번 사건이 트럼프 대통령을 노린 사건일 가능성에 대해선 “추측하지 않겠다. 대통령을 겨냥한 것인지 아닌지는 모른다. 하지만 우리는 (사실을) 밝혀낼 것”이라고 말했다. 이번 사건은 워싱턴DC 경찰청이 수사할 예정이다. 뉴욕타임스(NYT)는 SS가 연방의회에 보낸 이메일에서 범인이 트럼프 행정부 내 특정 인사를 표적으로 삼았다는 징후는 아직 없다고 밝혔다고 보도했다.사건 발생 직후 트럼프 대통령은 백악관 내에서 열린 소상공인 관련 행사에서 연설을 했으며 차질 없이 마무리됐다. 다만 수사당국이 사건을 조사하는 동안 백악관이 잠시 폐쇄됐고, 실외에 있던 백악관 출입기자들도 브리핑룸으로 들어가라는 안내를 받았다. 앞서 지난달 25일엔 백악관출입기자협회가 워싱턴 힐튼 호텔에서 트럼프 대통령이 참석한 가운데 개최한 만찬 행사에서 한 남성이 산탄총을 들고 진입을 시도하며 SS 요원들과 총격전을 벌였다.