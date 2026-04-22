인천 송도 공영주차장 방치된 차량서 백골 상태 시신 발견

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인천 송도국제도시 한 공영주차장에 장기간 방치된 차량에서 시신이 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.지난 21일 인천 연수경찰서에 따르면 이날 오후 3시 47분쯤 “인천시 연수구 송도동 한 공영주차장에서 실종된 자매의 차량을 발견했는데 자매가 차에 있는 것 같다”는 내용의 112 신고가 접수됐다.신고를 받고 출동한 경찰은 차량에서 60대 여성 A씨로 추정되는 백골 상태의 시신을 발견했다.차량은 오랜 시간 주차장에 방치된 상태였던 것으로 전해졌다.경찰은 가족이 A씨를 이전에 실종 신고한 이력이 있는 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.경찰 관계자는 “범죄 혐의점은 없는 것으로 파악됐다”며 “구체적인 경위를 조사 중”이라고 밝혔다.