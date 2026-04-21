세계 최초 ‘커피믹스’ 개발한 동서식품의 전설…하늘의 별로

이미지 확대 조필제 전 동서식품 부회장. 경남 함안군 제공 닫기 이미지 확대 보기 조필제 전 동서식품 부회장. 경남 함안군 제공

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세계 최초로 1인용 봉지 커피믹스 개발에 기여한 조필제 전 동서식품 부회장이 20일 별세했다. 101세.21일 동서식품에 따르면 조 전 부회장은 전날 오전 10시 8분쯤 세상을 떠났다.1925년 경남 함안에서 태어난 고인은 1950년 서울대 항공조선과를 1회로 졸업한 뒤 대한조선공사에 입사해 국내 최초 철강선 ‘한양호’ 건조를 맡았다. 이후 제일모직, 새한제지, 제일제당 등에서 공장 설립에 참여하며 산업 기반 구축에 기여했다. 제일모직에서는 한국 최초의 소모(梳毛) 방적공장 건설을 주도했다.1974년 동서식품 부사장으로 자리를 옮긴 그는 기술 부문을 총괄하며 식물성 크리머 ‘프리마’의 대량 생산 체계를 구축했다. 이어 1976년 커피와 크리머, 설탕을 한 번에 배합한 커피믹스 개발을 이끌며 국내 커피 소비 문화에 변화를 가져왔다.고인은 2014년 회고록 ‘사막에 닻을 내리고’에서 “품질관리 담당 사원이 세 가지를 한꺼번에 배합해 물만 부으면 마실 수 있는 커피를 만들 수 없을지 고민한 것이 계기가 됐다”며 “당시 ‘커피믹스’라는 상표를 등록하지 못한 점이 아쉽다”고 회고했다.이후 1978년 냉동건조 공법을 적용해 커피 향을 살린 ‘맥심’ 개발에 착수했고, 1980년 사장으로 취임해 제품을 출시했다. 프리마의 동남아 수출을 시작하는 등 해외 진출도 이끌었다. 1982년부터 1986년까지는 부회장을 역임했다. 1983년에는 동서기술연구소를 설립하고 벌꿀 사업 등으로 사업 다각화를 추진했다.빈소는 삼성서울병원 장례식장 15호실에 마련됐다. 발인은 23일 오전 8시이며, 장지는 고향인 경남 함안군 산인면 선영이다.