4살 여아 성폭행해 체포된 17세男 “나도 36세女에 성폭행당했다”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

4살 여아 성폭행해 체포된 17세男 “나도 36세女에 성폭행당했다”

하승연 기자
입력 2026-04-24 23:50
수정 2026-04-24 23:51
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
10대 남성 관련 이미지. 기사와 직접 관련 없음. 아이클릭아트
10대 남성 관련 이미지. 기사와 직접 관련 없음. 아이클릭아트


인도에서 성범죄 혐의로 체포된 10대 소년이 조사 과정에서 자신 또한 성폭행당했다고 주장해 경찰이 수사에 나섰다.

24일(현지시간) 타임스오브인디아에 따르면 현지 경찰은 17세 소년을 성폭행한 혐의로 36세 여성을 입건했다.

이번 사건은 앞서 해당 소년이 성폭행 혐의로 경찰에 체포되면서 수면 위로 드러났다. 소년은 한 지역 병원에서 4세 여아를 성폭행한 혐의를 받고 있다.

경찰이 소년을 심문하며 진술을 기록하던 중, 소년은 자신 역시 36세 여성으로부터 성적 학대를 당한 사실이 있다고 주장했다.

현지 경찰은 “소년의 진술을 바탕으로 해당 여성에 대해 성폭행 혐의로 별도의 사건을 접수했다”며 “현재 구체적인 사건 경위를 조사 중”이라고 밝혔다.
하승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
17세 소년이 성폭행 혐의를 주장한 상대는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로