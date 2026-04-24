4살 여아 성폭행해 체포된 17세男 “나도 36세女에 성폭행당했다”

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인도에서 성범죄 혐의로 체포된 10대 소년이 조사 과정에서 자신 또한 성폭행당했다고 주장해 경찰이 수사에 나섰다.24일(현지시간) 타임스오브인디아에 따르면 현지 경찰은 17세 소년을 성폭행한 혐의로 36세 여성을 입건했다.이번 사건은 앞서 해당 소년이 성폭행 혐의로 경찰에 체포되면서 수면 위로 드러났다. 소년은 한 지역 병원에서 4세 여아를 성폭행한 혐의를 받고 있다.경찰이 소년을 심문하며 진술을 기록하던 중, 소년은 자신 역시 36세 여성으로부터 성적 학대를 당한 사실이 있다고 주장했다.현지 경찰은 “소년의 진술을 바탕으로 해당 여성에 대해 성폭행 혐의로 별도의 사건을 접수했다”며 “현재 구체적인 사건 경위를 조사 중”이라고 밝혔다.