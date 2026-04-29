정이한 부산시장 후보에 음료 투척 30대 구속영장 기각

세줄 요약 부산시장 선거 유세 중 정이한 후보에게 음료수를 던진 30대 남성의 구속영장이 법원에서 기각됐다. 정 후보는 머리를 다쳐 뇌진탕 진단을 받고 입원했다가 29일 퇴원했으며, 경찰은 수사를 이어가고 있다. 유세 현장서 후보에게 음료수 투척

30대 남성 구속영장 법원에서 기각

정 후보 뇌진탕 진단 뒤 퇴원

이미지 확대 개혁신당 정이한 부산시장 후보가 지난 16일 부산 부산진구 캠프에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다.

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6·3 지방선거 부산시장 선거에 출마한 개혁신당 정이한 후보에게 음료수를 던진 30대 남성의 구속영장이 기각됐다.29일 부산경찰청에 따르면 법원이 공직선거법 위반(선거자유방해) 혐의를 받는 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 결과 영장을 기각했다.A씨는 지난 27일 오전 8시 57분쯤 부산 금정구 한 도로에서 차량을 운전하던 중 선거 유세를 하던 정 후보가 다가오자 음료수가 든 컵을 던진 혐의를 받는다. 그는 당시 정 후보를 향해 청년 정치인을 비하하는 취지의 욕설을 한 것으로 알려졌다.정 후보는 머리를 바닥에 부딪쳐 병원으로 옮겨졌으며 뇌진탕 등의 진단을 받았다. 입원했던 정 후보는 29일 오전 퇴원했다.경찰 관계자는 “구속영장 기각으로 A씨가 석방됐으나 수사를 계속해 구속영장을 다시 신청할 수도 있다”고 밝혔다.