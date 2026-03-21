[속보] 대전 공장 화재 현장서 시신 1구 추가 발견…사망자 11명

이미지 확대 화재가 남긴 상처 경찰과 소방 당국이 21일 오전 대형 화재가 발생한 대전 대덕구 안전공업 내부에서 인명 수색작업과 화재 조사를 하고 있다. 2026.3.21 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 화재가 남긴 상처 경찰과 소방 당국이 21일 오전 대형 화재가 발생한 대전 대덕구 안전공업 내부에서 인명 수색작업과 화재 조사를 하고 있다. 2026.3.21 연합뉴스

이미지 확대 화재 피해 입은 건물과 차량 대형 화재가 발생한 대전 대덕구 안전공업 외관을 21일 오전 하늘에서 바라본 모습. 2026.3.21 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 화재 피해 입은 건물과 차량 대형 화재가 발생한 대전 대덕구 안전공업 외관을 21일 오전 하늘에서 바라본 모습. 2026.3.21 연합뉴스

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대전 자동차 부품 공장 화재 현장에서 시신 한 구가 추가로 발견됐다.21일 대전시 등에 따르면 이날 낮 12시 10분쯤 공장 동관 남자 화장실에서 시신 1구를 발견해 인근 병원으로 옮겼다.이로써 사망자는 11명으로 늘었다. 남은 실종자는 3명이다. 부상자는 진압 과정에서 다친 소방관 2명을 포함해 총 59명이다.지난 20일 대전 대덕구 문평동 자동차 부품 공장인 안전공업에서 불이 나 10시간 30분 만에 완전히 진압됐으며, 소방 당국은 현재 중장비를 동원해 잔해를 철거해 가며 실종자 수색을 이어가고 있다.