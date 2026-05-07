[속보] 동거녀 흉기로 찔러 살해한 70대男 자택서 현행범 체포

세줄 요약
- 부산 아파트서 70대 남성, 동거녀 흉기 살해 혐의
- 범행 뒤 112 신고, 출동 경찰에 자택서 현행범 체포
- 금전 문제 다툼·음주 정황, 구속영장 신청 예정
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경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB
부산에서 동거녀와 말다툼을 하다 흉기로 살해한 혐의를 받는 70대가 경찰에 붙잡혔다.
부산 남부경찰서는 살인 혐의로 70대 남성 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 7일 밝혔다.
A씨는 전날 오후 6시쯤 부산 남구의 한 아파트에서 사실혼 관계에 있는 여성 B(70대)씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.
A씨는 같은 날 오후 6시 26분쯤 직접 112에 신고했고, 출동한 경찰에 의해 주거지에서 현행범 체포됐다.
흉기에 찔린 B씨는 인근 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다.
A씨는 범행 당시 술에 취해 있었으며, 두 사람은 금전 문제로 다퉜던 것으로 전해졌다.
경찰 관계자는 “A씨를 상대로 사건 경위를 조사하고 있다”면서 “이날 오후 중으로 A씨에 대한 구속영장을 신청할 예정”이라고 말했다.
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