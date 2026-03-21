“2차 사고 없도록”…대전 화재 참사 현장 찾은 李대통령, 피해 상황 점검

이미지 확대 이재명 대통령이 21일 대전 대덕구 안전공업 건물의 대형 화재 현장을 찾아 피해 상황을 점검하고 있다. 대전사진공동취재단 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 21일 대전 대덕구 안전공업 건물의 대형 화재 현장을 찾아 피해 상황을 점검하고 있다. 대전사진공동취재단

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이재명 대통령이 21일 대전 대덕구 자동차 부품 제조 공장 화재 현장을 찾아 피해 상황 등을 점검하고 2차 사고 방지를 당부했다.이 대통령은 이날 오후 3시쯤 현장에 도착해 소방대원들과 인사를 나눈 후 인명 피해 현황 등을 보고받았다. 지난 20일 화재 발생 후 사고 수습과 인명 구조 등에 가용 자원을 총동원하라고 지시한 데 이어 직접 현장을 찾은 것이다.현장을 둘러본 이 대통령은 “(건물 외벽이) 다 녹았다”고 말하면서 “2차 사고가 나지 않게 잘 챙겨달라”고 당부했다.이어 “화재가 급격히 확산한 이유가 무엇이냐”고 물었고, 김승룡 중앙긴급구조통제단장(소방청장)은 “(건물의) 샌드위치 패널 구조가 화재를 키웠다”고 답했다.앞서 지난 20일 오후 1시 17분쯤 발생한 이번 화재로 74명의 사상자가 나왔다. 실종자 14명 중 마지막 실종자 3명이 이날 오후 5시쯤 숨진 채 발견됐다. 대전시는 오는 22일 시청에 합동분향소를 설치할 예정이다.