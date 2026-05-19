“못해먹겠다”는 삼성전자 노조위원장…“폰 팔아 반도체 투자했는데” 부글

반도체 vs 비(非)반도체 ‘노노갈등’ 수면 위

노조위원장 “노조 분리” 주장해 파문

이미지 확대 막판 협상 나서는 최승호 위원장 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장이 총파업 예고 시점을 이틀 앞둔 19일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 2차 사후조정 2일차 회의에 참석하고 있다. 2026.5.19 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 막판 협상 나서는 최승호 위원장 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장이 총파업 예고 시점을 이틀 앞둔 19일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 2차 사후조정 2일차 회의에 참석하고 있다. 2026.5.19 연합뉴스

이미지 확대 삼성전자 노조 총파업 예고일 D-2 삼성전자 노사 사후조정 이틀째인 19일 경기도 삼성전자 평택캠퍼스 주변에 삼성전자 노조의 파업 관련 현수막이 걸려 있다. 2026.5.19 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 삼성전자 노조 총파업 예고일 D-2 삼성전자 노사 사후조정 이틀째인 19일 경기도 삼성전자 평택캠퍼스 주변에 삼성전자 노조의 파업 관련 현수막이 걸려 있다. 2026.5.19 연합뉴스

세줄 요약 삼성전자 노사가 총파업을 앞두고 막판 협상을 벌이고 있다. 노조위원장의 DX 비하 발언이 알려지며 내부 갈등이 커졌다. 성과급 배분과 반도체 투자 논리를 둘러싼 DS·DX 갈등에 탈퇴 신청과 교섭 중단 가처분까지 이어지고 있다. 총파업 앞둔 삼성전자 노사 막판 협상 진행

노조위원장 DX 비하 발언 확산, 내부 반발

성과급 배분 갈등에 탈퇴·가처분까지 제기

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삼성전자 노사가 총파업을 앞두고 막판 협상을 벌이고 있는 가운데, 사내에서는 반도체 부문과 비(非)반도체 부문 간의 ‘노노갈등’ 조짐마저 일고 있다. 협상에 참여 중인 노조위원장이 비반도체 부문을 겨냥해 부적절한 발언을 한 사실이 알려졌고, 비반도체 부문에서는 “우리를 배제한다”는 불만이 커지고 있다.19일 업계에 따르면 삼성전자 최대 노조인 삼성그룹 초기업노조 삼성전자지부를 이끄는 최승호 위원장은 지난 18일 중앙노동위원회(중노위)에서 열린 2차 사후조정 회의 직후 노조 내부 텔레그램 소통방에 “마무리되면 노조 분리 고민을 해보자. 전삼노, 동행 좀 너무한다. DX 솔직히 못해먹겠다”는 글을 올렸다.‘전삼노’와 ‘동행’은 삼성전자 내 2·3노조인 전국삼성전자노동조합과 삼성전자노조동행을 가리킨다. 초기업노조 조합원의 80% 가량이 반도체(DS) 부문 조합원이며, 전삼노와 동행에는 TV와 가전, 스마트폰 등을 포함한 DX부문 직원 비중이 높다.최 위원장의 이러한 발언이 부적절하다는 지적이 노조 내부에서 이어지자 최 부위원장은 해당 글을 삭제했다. 이어 다른 소통방에 “집행부에 하소연하려던 글을 잘못 올렸다”며 진화에 나섰지만, 최 부위원장의 해당 글은 직장인 커뮤니티 앱 ‘블라인드’ 등 각종 커뮤니티에 확산했다.노조는 영업이익의 15%를 성과급 재원으로 해 이중 70%는 DS부문 전체가 나눠 갖고, 나머지 30%는 사업부별로 실적에 차등 지급하자는 안을 내놨다. 이는 DS부문 내 적자 사업부인 시스템LSI와 파운드리 소속 직원들에게도 억대의 성과급을 챙겨주자는 구상이지만, 현실화할 경우 DS부문과 DX부문 간 성과급 격차가 극단적으로 벌어질 것이라는 우려가 나온다.삼성전자가 반도체 사업이 부진을 겪을 때 모바일과 가전에서 호실적을 거두고, 모바일 등에서의 수익을 반도체 연구개발(R＆D)에 재투자해왔다는 점이 DX부문 직원들의 박탈감을 뒷받침한다.전날 ‘블라인드’에는 “반도체 호황의 과실을 독점한다”는 불만이 터져나와 화제를 모았다.삼성전자에 재직 중인 A씨는 ‘블라인드’에 “핸드폰을 팔아 10년 넘게 번 돈으로 특별보너스 몇 차례를 제외하면 대부분 메모리 사업부의 연구개발과 생산라인 투자에 쓰였다”면서 “모바일 사업부가 글로벌 경쟁 속에서 버텨낸 결과 반도체 투자가 가능했는데, 이제 와서는 메모리 사업부 중심으로 성과를 나누려 한다”고 목소리를 높였다.A씨는 “삼성전자 전체 노조라고 하지만 실제로는 반도체 쪽만 대변하는 구조”라며 “핸드폰 생산라인은 대부분 해외에 있어 국내 인원수에서 밀릴 수밖에 없다”고 주장했다.이러한 ‘노노갈등’은 DX부분 조합원들 수천명이 초기업노조 탈퇴를 신청하면서 수면 위로 드러났다. 초기업노조는 지난달 기준 조합원이 7만 6000명을 넘어 창사 최초로 법적 과반 노조 지위를 획득했지만, DX부문 조합원이 떠나면서 조합원 수가 줄어 과반 노조 지위가 위협받는 상황이다.이에 더해 DX부문 직원 5인은 지난 15일 초기업노조의 의사결정 과정을 문제삼으며 노조를 상대로 교섭 중단을 요구하는 가처분을 냈다.