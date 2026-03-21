대전 화재 현장서 마지막 실종자 3명 발견…수습 중

이미지 확대 최선을 다해 21일 오후 대형 화재가 발생했던 대전 대덕구 안전공업의 건물에서 소방 관계자가 인명 수색에 나서고 있다. 2026.3.21 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 최선을 다해 21일 오후 대형 화재가 발생했던 대전 대덕구 안전공업의 건물에서 소방 관계자가 인명 수색에 나서고 있다. 2026.3.21 연합뉴스

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대전 안전공업 화재 현장에서 마지막 실종자 3명의 위치가 확인돼 소방 당국이 구조 작업을 하고 있다.21일 대전소방본부에 따르면 이날 오후 4시 10분부터 5시까지 공장 동관 2층에서 실종자 3명이 잇달아 발견됐다.인명구조견이 반응을 보인 지점을 중심으로 중장비를 동원해 철거 작업을 하던 중 실종자의 위치가 드러난 것으로 전해졌으며, 현재 수습 작업이 한창 진행 중이다.이로써 연락 두절됐던 14명의 소재가 모두 확인됐다. 앞서 발견된 11명은 모두 사망해 인근 병원으로 분산 이송됐다.전날 오후 1시 17분쯤 자동차 부품 제조 공장인 이 공장에서 화재가 발생해 현재까지 70명에 달하는 사상자가 발생했다.