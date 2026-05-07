서울시 정무부시장에 박찬구 특보

이미지 확대 박찬구 서울시 신임 정무부시장 닫기 이미지 확대 보기 박찬구 서울시 신임 정무부시장

2026-05-07 23면

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서울시는 6일 박찬구(57) 서울시 정무특보를 신임 정무부시장에 임명했다. 시 정무부시장은 시장을 보좌해 국회·시의회·언론·정당 등과 업무를 조율하는 자리로, 시장이 임명하는 차관급 정무직이다. 박 신임 부시장은 2006~2010년 서울시의원, 2021년 시 정무수석을 거쳐 2022년부터 정무특보로 재직했다.