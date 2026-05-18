오늘부터 고유가 지원금 신청…“나도 받을까?” 최대 25만원

세줄 요약 정부가 18일 오전 9시부터 고유가 피해지원금 2차 신청을 시작한다. 소득 하위 70% 약 3600만명이 대상이고, 1차 미신청자도 이번에 신청할 수 있다. 지역별로 10만~25만원을 차등 지급하며, 신청은 7월 3일 오후 6시까지다. 고유가 피해지원금 2차 신청 18일 시작

소득 하위 70% 대상, 최대 25만원 지급

신청 마감 7월 3일, 사용 기한 8월 31일

이미지 확대 오는 18일부터 소득 하위 70% 국민에게 1인당 10~25만원의 고유가 피해지원금이 지급된다. 사진은 17일 서울 서대문구 독립문영천시장 내 점포에 붙어 있는 고유가 피해지원금 사용 가능 안내문. 2026.5.17 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 오는 18일부터 소득 하위 70% 국민에게 1인당 10~25만원의 고유가 피해지원금이 지급된다. 사진은 17일 서울 서대문구 독립문영천시장 내 점포에 붙어 있는 고유가 피해지원금 사용 가능 안내문. 2026.5.17 이지훈 기자

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정부가 18일부터 고유가 피해지원금 2차 신청 접수를 시작한다. 지원 대상은 소득 하위 70% 약 3600만명이며, 지급 금액은 최대 25만원이다.행정안전부에 따르면 이날 오전 9시부터 고유가 피해지원금 2차 신청·접수가 진행된다. 신청 기간은 7월 3일 오후 6시까지다. 1차 지급 대상자 가운데 아직 신청하지 않은 28만 3712명도 이번 기간에 신청할 수 있다.지급 대상은 올해 3월 기준 건강보험료 본인부담금 가구별 합산액 등을 기준으로 선정됐다. 직장가입자 1인 가구의 경우 올해 3월 건강보험료(장기요양보험료 제외)가 13만원 이하라면 신청 가능하다. 연 소득 기준으로는 약 4340만원 이하 수준이다.다만 지난해 재산세 과세표준 합계액이 12억원을 초과하거나 금융소득 합계액이 2000만원을 넘는 고액 자산가는 지급 대상에서 제외된다. 맞벌이 부부 등 다소득원 가구에는 별도 특례가 적용된다.지원금은 거주 지역에 따라 차등 지급된다. 수도권 거주자는 10만원, 비수도권 거주자는 15만원을 받는다. 인구감소지역 우대지원지역 주민은 20만원, 특별지원지역 주민은 25만원이 지급된다.신청 방식은 지난해 민생회복 소비쿠폰과 유사하다. 신용·체크카드 사용을 원하는 경우 카드사를 통해 신청하면 된다. 지역사랑상품권이나 선불카드를 원할 경우 주소지 관할 지방자치단체의 지역사랑상품권 앱이나 읍면동 행정복지센터를 이용하면 된다.지원금 사용 기한은 8월 31일까지다. 기간 내 사용하지 않은 잔액은 자동 소멸된다.사용 지역은 주소지 관할 지방자치단체로 제한된다. 사용처는 연매출 30억원 이하 가맹점과 소상공인 매장이며, 주유소는 연매출 제한 없이 사용할 수 있다.