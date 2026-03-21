‘74명 사상’ 대전 최악 참사…李대통령 “끝까지 책임지겠다”

李대통령, 대전 공장 화재현장 방문 직후 SNS

“국민 생명·안전 지키는 것은 국가 기본 책무”

행안부, 대전시에 재난특교세 10억 긴급 지원

이미지 확대 이재명 대통령, 자동차부품공장 대형 화재 현장 점검 이재명 대통령이 21일 대전 대덕구 안전공업 건물의 대형 화재 현장을 찾아 피해 상황을 살펴보고 있다. 2026.3.21 공동취재 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 자동차부품공장 대형 화재 현장 점검 이재명 대통령이 21일 대전 대덕구 안전공업 건물의 대형 화재 현장을 찾아 피해 상황을 살펴보고 있다. 2026.3.21 공동취재

이미지 확대 이재명 대통령, 대전 공장 화재 현장 방문 이재명 대통령이 21일 대전 대덕구 공장 화재 현장을 찾아 피해 상황을 살펴보고 있다. 2026.3.21 청와대 제공 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 대전 공장 화재 현장 방문 이재명 대통령이 21일 대전 대덕구 공장 화재 현장을 찾아 피해 상황을 살펴보고 있다. 2026.3.21 청와대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령은 21일 대전 공장 화재 참사와 관련해 “정부는 이번 사고의 원인과 경위를 철저히 규명하고, 다시는 이와 같은 비극이 발생하지 않도록 근본적 대책을 마련하겠다”고 약속했다.이 대통령은 이날 화재 현장 방문 직후 소셜미디어(SNS) 엑스(X)에 ‘끝까지 책임지고 함께 하겠다’는 제목의 글을 올려 “국민의 생명과 안전을 지키는 것은 국가의 가장 기본적인 책무”라며 이같이 말했다.앞서 이 대통령은 대전 화재 현장을 직접 찾아 피해 및 실종자 수색 등 구조 진행 상황을 두루 점검하고, 유가족과 부상자들을 만나 위로를 전한 바 있다.이와 관련해 이 대통령은 “유가족분들의 요청을 반영해 현장 책임자를 지정하고, 상시 대응 체계를 유지하며 진행 상황을 정례적으로 성실히 설명할 것을 지시했다”고 전했다.이어 “원인 규명 등 조사 과정에서도 가능한 범위 내에서 유가족의 참여를 보장하고, 의견이 반영될 수 있도록 할 것”이라고 설명했다.또 “지원에 있어서도 한 치의 소홀함이 없도록 하겠다”고 강조했다. 그러면서 “긴급한 도움이 필요한 경우 정부가 비용을 선지급하는 방안을 포함해 실질적 지원이 신속히 이뤄지도록 하고, 이후 관계 기관과의 정산 및 구상 절차까지 검토하겠다”고 덧붙였다.이 대통령은 “병원에서 치료 중인 부상자분들을 찾아뵙고 위로의 말씀을 전했다”며 “하루빨리 건강을 회복해 일상으로 복귀하기를 진심으로 기원한다”고 했다.아울러 “이번 사고로 소중한 생명을 잃으신 분들의 명복을 빌며, 유가족분들께 깊은 애도의 뜻을 표한다”고 거듭 위로했다.이어 “사고 현장에서 구조와 수습에 혼신의 힘을 다하고 계신 소방대원과 관계자 여러분께도 깊은 감사를 전한다”고 사의를 표했다.앞서 전날 오후 1시 17분쯤 자동차 부품 제조 공장인 안전공업에서 큰불이 나 10시간 30분 만에 진화됐다.이번 화재로 인한 사망자는 14명, 부상자는 진압과정에서 다친 소방관 2명을 포함해 60명으로 집계됐다.한편 행정안전부는 이번 참사와 관련해 대전시에 재난특교세 10억원을 긴급 지원한다고 밝혔다.이번 재난특교세는 ▲피해 현장 주변 잔해물 처리 ▲2차 피해 예방대책 추진 ▲이재민 지원 등 긴급 구호활동 경비 등에 사용된다.이번 특교세 지원은 이재명 대통령 지시에 따른 조치다.윤호중 장관은 “지방정부와 관계기관은 모든 가용 인력과 장비를 동원해 피해 수습에 총력을 다해 주기 바란다”며 “정부는 피해가 신속하게 복구되고, 지역이 조기에 안정화될 수 있도록 필요한 행·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.