트럼프 “이란 종전협상 최종결정 위해 백악관서 회의”

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도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) 이란과의 종전 협상에 대한 최종 결정을 내리기 위해 백악관 상황실에서 회의를 진행할 것이라고 밝혔다. 이 같은 사실은 트럼프 대통령이 소셜미디어 트루스소셜에 글을 게재해 알려졌다.그동안 미국은 파키스탄과 카타르 등 중재국을 거쳐 이란과 지속적인 물밑 종전 협상을 이어왔다. 현재 협상 내용은 대부분 합의에 도달한 상태로 사실상 트럼프 대통령의 최종 재가만을 남겨두고 있다.연합뉴스에 따르면 이에 따라 트럼프 대통령이 이날 이란과의 종전을 공식화하는 양해각서(MOU)를 최종 승인할 가능성이 유력하게 거론되고 있다.아울러 트럼프 대통령은 이날 게시글을 통해 종전 합의를 위한 자신의 핵심 전제 조건들을 다시 한번 강조했다. 주요 조건으로는 이란의 핵무기 보유 전면 금지, 통행료 없는 호르무즈 해협의 완전한 개방, 이란 내 매몰된 고농축 우라늄의 미국 주도 발굴 등이 포함됐다.