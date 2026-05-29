“혼자 왔다” 투표소에 뜬 이재용…“악수 좀” 요청에 이렇게까지

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한남동에서 사전투표…이례적 언론 포착
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이재용 삼성전자 회장 사전투표
이재용 삼성전자 회장이 29일 서울 용산구 한남동 주민센터에 마련된 제9회 전국동시지방선거 사전투표소에서 투표하고 있다. 2026.5.29 연합뉴스
6·3지방선거 사전투표 첫 날인 29일 이재용 삼성전자 회장이 투표소를 찾아 한 표를 행사했다. 이 회장이 선거 관련 투표하는 모습이 언론에 포착된 건 이례적이다.
이 회장은 이날 서울 용산구 한남동 주민센터에 마련된 투표소를 찾아 투표했다.
이 회장은 회색 정장 차림으로 투표소를 찾았다. 수행원 등을 대동하지 않은 채 혼자 투표소에 들어선 이 회장은 신분증 확인 등 절차를 거쳐 투표를 진행했다.
현장에 있던 투표 관리원이 “악수 좀…”이라며 악수를 부탁하자 이 회장은 관계자들에게 손을 건네며 악수하고 미소를 지어보였다. 이어 “고생이 많으시네요”라며 관계자들을 격려하기도 했다.
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투표 관리인과 악수하는 이재용 회장
제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫 날인 29일 서울 용산구 한남동 주민센터에 설치된 사전투표소를 찾은 이재용 삼성전자 회장이 투표하고 있다. 이 회장은 국민의힘 오세훈 서울시장 후보 부부의 사전투표 차례를 기다리며 대기 중이던 사진기자 취재진의 카메라에 우연히 포착돼 언론에 노출됐다. 2026.05.29 연합뉴스
이 회장은 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 등 선거에 출마한 후보들의 사전 투표 장면을 취재하던 기자들에 의해 우연히 포착된 것으로 알려졌다.
이 회장은 투표를 마친 뒤 별다른 발언을 하지 않고 투표소를 떠났다.
남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통학로 안전 개선 사업 ‘순항’
서울시의회 도시안전건설위원회와 예산결산특별위원회에서 의정활동을 하고 있는 남창진 의원(국민의힘, 송파2)은 29일 2025년 12월 교부된 서울시 특별조정교부금으로 방산초·중·고 학생 통학로 안전 업그레이드가 다소 지연됐지만 정상적으로 진행되고 있다고 밝혔다. 남 의원은 그간 방이1동 방산초·중·고교 일대 통학로의 노후화 문제와 학생 안전 확보에 각별한 관심을 쏟으며 개선책 마련에 앞장서 왔다. 그 결과 지난해 12월 서울시로부터 특별조정교부금 5억원을 확보하는 결실을 거두었다. 이에 그치지 않고 학교학원가 교통안전대책 특별위원회에서 남 의원의 송곳 지적을 통해 서울시 교통실의 추가 예산 2400만원까지 전격 투입되도록 이끌어냈다. 안전 업그레이드 공사는 서울시에서 예산을 교부받아 송파구에서 집행하고 있다. 한국전력공사 서울생활관부터 현대자동차 블루핸즈까지의 전면도로 약 230m 구간이고 세부적인 공사 내용은 노후 아스팔트 정비 39a(1a=100㎡), 보도 정비 11.7a, 디자인 펜스 107경간, 과속방지턱 정비, 정차주차금지선, 안전표지판 설치 등이다. 현재 한국전력공사 앞 전면도로는 측구 및 보도 정비를 마친 상태로, 오는 6월부터는 디자인 펜스
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한편 6·3지방선거 사전투표는 오는 30일까지 이틀간 전국 3571개 사전투표소에서 진행된다. 오전 6시부터 오후 6시까지 투표소가 열리며, 유권자는 주민등록증, 운전면허증, 여권 등 신분증을 지참하면 주소지와 관계없이 가까운 사전투표소에서 투표할 수 있다.
세줄 요약
- 이재용 회장, 한남동 투표소서 사전투표
- 수행원 없이 혼자 방문, 절차 따라 투표
- 악수 요청에 응하고 관계자들 격려
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