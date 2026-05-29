“혼자 왔다” 투표소에 뜬 이재용…“악수 좀” 요청에 이렇게까지

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한남동에서 사전투표…이례적 언론 포착

이미지 확대 이재용 삼성전자 회장 사전투표 이재용 삼성전자 회장이 29일 서울 용산구 한남동 주민센터에 마련된 제9회 전국동시지방선거 사전투표소에서 투표하고 있다. 2026.5.29 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재용 삼성전자 회장 사전투표 이재용 삼성전자 회장이 29일 서울 용산구 한남동 주민센터에 마련된 제9회 전국동시지방선거 사전투표소에서 투표하고 있다. 2026.5.29 연합뉴스

이미지 확대 투표 관리인과 악수하는 이재용 회장 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫 날인 29일 서울 용산구 한남동 주민센터에 설치된 사전투표소를 찾은 이재용 삼성전자 회장이 투표하고 있다. 이 회장은 국민의힘 오세훈 서울시장 후보 부부의 사전투표 차례를 기다리며 대기 중이던 사진기자 취재진의 카메라에 우연히 포착돼 언론에 노출됐다. 2026.05.29 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 투표 관리인과 악수하는 이재용 회장 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫 날인 29일 서울 용산구 한남동 주민센터에 설치된 사전투표소를 찾은 이재용 삼성전자 회장이 투표하고 있다. 이 회장은 국민의힘 오세훈 서울시장 후보 부부의 사전투표 차례를 기다리며 대기 중이던 사진기자 취재진의 카메라에 우연히 포착돼 언론에 노출됐다. 2026.05.29 연합뉴스

세줄 요약 이재용 삼성전자 회장이 6·3지방선거 사전투표 첫날 서울 한남동 주민센터 투표소를 찾아 한 표를 행사했다. 수행원 없이 혼자 들어와 신분 확인 뒤 투표를 마쳤고, 현장 관계자들과 악수하며 고생이 많다고 격려했다. 이재용 회장, 한남동 투표소서 사전투표

수행원 없이 혼자 방문, 절차 따라 투표

악수 요청에 응하고 관계자들 격려

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6·3지방선거 사전투표 첫 날인 29일 이재용 삼성전자 회장이 투표소를 찾아 한 표를 행사했다. 이 회장이 선거 관련 투표하는 모습이 언론에 포착된 건 이례적이다.이 회장은 이날 서울 용산구 한남동 주민센터에 마련된 투표소를 찾아 투표했다.이 회장은 회색 정장 차림으로 투표소를 찾았다. 수행원 등을 대동하지 않은 채 혼자 투표소에 들어선 이 회장은 신분증 확인 등 절차를 거쳐 투표를 진행했다.현장에 있던 투표 관리원이 “악수 좀…”이라며 악수를 부탁하자 이 회장은 관계자들에게 손을 건네며 악수하고 미소를 지어보였다. 이어 “고생이 많으시네요”라며 관계자들을 격려하기도 했다.이 회장은 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 등 선거에 출마한 후보들의 사전 투표 장면을 취재하던 기자들에 의해 우연히 포착된 것으로 알려졌다.이 회장은 투표를 마친 뒤 별다른 발언을 하지 않고 투표소를 떠났다.한편 6·3지방선거 사전투표는 오는 30일까지 이틀간 전국 3571개 사전투표소에서 진행된다. 오전 6시부터 오후 6시까지 투표소가 열리며, 유권자는 주민등록증, 운전면허증, 여권 등 신분증을 지참하면 주소지와 관계없이 가까운 사전투표소에서 투표할 수 있다.