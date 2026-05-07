로봇 아틀라스, 사람도 힘든 ‘L-시트’ 성공

보스턴다이내믹스, 영상 공개

첫 ‘개발형 모델’ 산업역량 입증

이미지 확대 보스턴다이내믹스가 5일(현지시간) 유튜브를 통해 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’ 개발형 모델의 작동 영상을 공개한 가운데 영상 속 아틀라스가 물구나무 자세(왼쪽)로 시작해 두 손만으로 전신의 무게를 지탱한 뒤(가운데) 다리를 앞으로 뻗는 ‘L-시트’ 자세(오른쪽)를 차례대로 펼치고 있다.

보스턴다이내믹스 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 보스턴다이내믹스가 5일(현지시간) 유튜브를 통해 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’ 개발형 모델의 작동 영상을 공개한 가운데 영상 속 아틀라스가 물구나무 자세(왼쪽)로 시작해 두 손만으로 전신의 무게를 지탱한 뒤(가운데) 다리를 앞으로 뻗는 ‘L-시트’ 자세(오른쪽)를 차례대로 펼치고 있다.

보스턴다이내믹스 유튜브 캡처

2026-05-07 23면

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현대자동차그룹의 로봇 계열사 보스턴다이내믹스가 5일(현지시간) 자사 유튜브 채널에 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’의 기계체조 동작을 담은 영상을 공개했다. 그간 공개했던 연구용 모델이 아니라 양산용 ‘개발형 모델’의 유연성과 정밀 제어 능력을 처음 선보인 것으로 실제 산업 현장에 투입할 역량을 갖췄다는 의미다.보스턴다이내믹스가 공개한 영상 속 아틀라스는 물구나무 자세로 시작해, 두 손만으로 전신의 무게를 지탱하며 몸을 수평으로 유지하는 동작을 선보였다. 이어 몸을 뒤집어 두 손으로 체중을 견디며 다리를 앞으로 뻗는 ‘L-시트’ 자세를 약 5초간 안정적으로 유지한 뒤, 정자세로 일어선다. 일련의 동작은 양손만으로 전신 무게를 지탱하면서 상체와 팔 관절을 동시에 정밀하게 제어해야 하는 기술의 집약체로 ‘강화학습 기반 전신 제어 기술’이 적용됐다. 로봇이 시뮬레이션과 반복적인 시행착오를 통해 스스로 최적의 움직임과 균형 전략을 학습하는 방식이다.주목할 점은 몸통 측면에 ‘001’이라는 일련번호다. 해당 모델이 실제 현장 투입을 목적으로 한 첫 번째 ‘개발형 모델’이라는 점이다. 지난 1월 미국 ‘CES 2026’에서 선보인 연구형 모델 옆에 구동되지 않는 상태로 전시됐던 모델이다. 아틀라스 개발형 모델은 56개의 자유도(독립적으로 움직일 수 있는 관절·구동 축)를 바탕으로 손가락 끝부터 발목까지 정밀한 동작을 구현할 수 있다. 현대차그룹은 2028년부터 미국 조지아주의 전기차 제조 공장인 ‘메타플랜트 아메리카’(HMGMA)에 아틀라스 개발형 모델을 투입할 계획이다.