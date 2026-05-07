[서울데이터랩]미 증시 일제 상승 마감…반도체·기술주 강세에 나스닥 2%대 올라

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[서울데이터랩]미 증시 일제 상승 마감…반도체·기술주 강세에 나스닥 2%대 올라

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-05-07 06:57
수정 2026-05-07 06:57
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세줄 요약
  • 뉴욕증시, 기술주·반도체주 강세로 일제 상승
  • 나스닥 2%대 급등, 필라델피아 반도체지수 4%대 상승
  • 에너지주 약세 속 VIX 안정, 투자심리 개선
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6일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 기술주와 반도체주 강세에 힘입어 주요 지수가 일제히 상승 마감했다. 다우존스지수는 전장보다 612.34포인트(1.24%) 오른 4만9910.59에 거래를 마쳤고, S＆P 500지수는 105.90포인트(1.46%) 상승한 7365.12를 기록했다. 나스닥 종합지수는 512.82포인트(2.03%) 뛴 2만5838.94로 장을 마감했으며, 나스닥100지수도 584.11포인트(2.09%) 오른 2만8599.17을 나타냈다.

특히 반도체 업종 강세가 두드러졌다. 필라델피아 반도체지수는 492.18포인트(4.48%) 오른 1만1472.76까지 치솟았다. 시장 대표 반도체주인 엔비디아는 5.77% 상승한 207.83달러에 마감했고, AMD는 18.61% 급등한 421.39달러를 기록했다. TSMC ADR도 6.36% 올랐으며, ASML 홀딩 ADR은 7.06%, 램리서치는 7.75%, 어플라이드 머티어리얼즈는 4.33%, 인텔은 4.49%, 마이크론 테크놀로지는 4.12% 각각 상승했다.

대형 기술주도 전반적으로 강세를 보였다. 애플은 1.17%, 마이크로소프트는 0.63%, 아마존은 0.53%, 알파벳 클래스A는 2.47%, 알파벳 클래스C는 2.83%, 메타는 1.31%, 테슬라는 2.40% 올랐다. 반면 브로드컴은 0.45% 하락했고, 나스닥 대형주 가운데 코스트코 홀세일은 2.03%, 시스코 시스템즈는 2.82%, 팔란티어 테크놀로지스는 1.56% 각각 내렸다.

뉴욕증시 시가총액 상위 종목 가운데서는 업종별 흐름이 엇갈렸다. 제이피모간체이스는 1.78%, 버크셔 해서웨이 클래스B는 0.93%, 오라클은 4.68%, 캐터필러는 2.47%, P＆G는 2.07%, 코카콜라는 0.96%, 알리바바 ADR은 6.94%, 유나이티드헬스 그룹은 0.94%, 홈디포는 2.42%, HSBC 홀딩스 ADR은 4.58% 상승했다. 반면 엑슨 모빌은 4.00%, 셰브론은 3.88% 하락해 에너지주 약세가 두드러졌고, 비자와 마스터카드는 각각 1.00%, 1.04% 내렸다. 일라이 릴리와 존슨앤드존슨, 애브비도 소폭 약세를 나타냈다.

다우운송지수는 1.73% 오른 2만366.32를 기록해 경기민감주 전반의 투자심리도 개선된 모습이었다. 변동성지수(VIX)는 17.39로 전장 대비 0.01포인트(0.06%) 상승하는 데 그쳐, 지수 상승 속에서도 시장 불안 심리는 대체로 안정적인 수준을 유지했다.

이날 미국 증시는 반도체와 대형 기술주가 상승세를 주도한 가운데 금융·산업재 일부 종목이 힘을 보탰지만, 에너지와 일부 방어주 약세가 혼재하는 장세로 요약됐다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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