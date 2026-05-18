MC몽 “날 죽이는 데 일조한 배우 ○○○” 실명 언급…성매매 사진엔 ‘억울’

세줄 요약 MC몽이 틱톡 라이브에서 성매매 의혹과 불법 도박 취재를 모두 부인했다. 엘리베이터 CCTV는 여자친구와 지인들이 찍힌 것이라 했고, 전 동업자 측이 이를 왜곡해 제보했다고 주장했다. MBC ‘PD수첩’에도 허위 제보를 믿고 자신을 범죄자로 몰았다며 반발했다. 성매매·도박 의혹 전면 부인

엘리베이터 CCTV 왜곡 제보 주장

PD수첩 취재와 허위 제보 비판

이미지 확대 래퍼 겸 프로듀서 MC몽이 라이브 방송을 통해 자신을 둘러싼 여러 의혹에 대해 입을 열었다. 틱톡 캡처 닫기 이미지 확대 보기 래퍼 겸 프로듀서 MC몽이 라이브 방송을 통해 자신을 둘러싼 여러 의혹에 대해 입을 열었다. 틱톡 캡처

이미지 확대 원헌드레드 차가원 회장(좌)과 MC몽(우). 원헌드레드 제공 닫기 이미지 확대 보기 원헌드레드 차가원 회장(좌)과 MC몽(우). 원헌드레드 제공

이미지 확대 MC몽 소셜미디어 캡처 닫기 이미지 확대 보기 MC몽 소셜미디어 캡처

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래퍼 겸 프로듀서 MC몽이 라이브 방송을 통해 자신을 둘러싼 성매매 의혹 등 각종 논란에 대해 입을 열었다.MC몽은 18일 오후 소셜미디어(SNS) 틱톡 라이브 방송을 통해 그동안 자신과 관련된 루머에 대해 조목조목 반박했다.그는 앞서 성매매 의혹과 함께 공개된 자택 엘리베이터 폐쇄회로(CC)TV 영상과 관련해 “성매매와 무관한 사진이며 당시 영상에 찍힌 이들은 여자친구와 지인들”이라고 해명했다.이어 그는 의혹이 왜곡된 배경으로 전 동업자 측과의 갈등을 지목했다.MC몽은 지난 2023년 피아크그룹 차가원 회장과 엔터테인먼트사 ‘원헌드레드’를 공동 설립했으나, 경영 철학 차이로 갈등을 빚다 지난해 7월 퇴사했다.그는 “지난해 5월 차 회장과 갈등 후 사측으로부터 일방적인 업무 배제 통보를 받았다. 이후 차 회장의 작은아버지인 건설업자 A씨를 찾아갔으나, 그가 단순한 엘리베이터 사진을 성매매 의혹으로 왜곡해 제보한 것”이라고 주장하며 억울함을 호소했다.또한 MBC ‘PD수첩’의 불법 도박 관련 취재에 대해 “도박꾼들의 허위 제보만 믿고 나를 범죄자로 몰고 있다”며 격앙된 반응을 보였다.그는 ‘PD수첩’ 측이 회사 운용 자금의 불법 도박 사용 및 선급금 유용 의혹을 물어왔다며 “내 계좌를 다 까보라. 회사 돈으로 도박을 한 적이 없다. 법인카드로 커피도 사 먹지 않았다”며 분노했다. 선급금 사용에 대해서도 “난 회계 담당이 아니고 관련된 적도 없다”고 선을 그었다.이어 MC몽은 ‘PD수첩’의 공익제보자들의 정체를 폭로했다. 첫 번째 제보자 이모씨에 대해 그는 “차가원과 A씨의 비서였던 인물로, 과거 모 유튜버에게 500만원을 받고 나와 차 회장의 불륜설을 거짓 제보한 사람”이라며 “이런 사람을 공익제보자로 내세운 것”이라고 주장했다.두 번째 제보자 안모씨에 대해서는 “A씨의 오른팔이자 수천억대 불법 도박을 함께하는 도박꾼”이라며 “PD수첩은 도박꾼을 이용해 나를 도박꾼으로 만들고 있다. 앞으로 내가 알고 있는 모든 추악한 진실을 밝히겠다”고 공방을 예고했다.그는 A씨에 대해 도박 모임 ‘바둑이’를 운영 중이라고 주장하며 관련된 연예인들의 실명을 언급했다.앞서 이날 MC몽은 SNS에 “제 모든 일들과 BPM 엔터와 원헌드레드 비롯한 노머스 차준영 회장의 무리들. 그를 도우면서 저를 죽이는 데 일조하는 배우 김민종을 비롯한 그 외 연예인들 만행. MBC PD수첩이 이들의 하수인 짓을 하며 촬영을 강행한 이유. 제 전부를 말하겠다”고 예고해 관심을 집중시킨 바 있다.