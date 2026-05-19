“출연료 몇억인데” “동북공정 빌미”…‘대군부인’ 왜곡에 전문가들 직격

서경덕 “中 역사왜곡 빌미 제공”

최태성 “역사 고증 시스템 필요”

이미지 확대 드라마에서 호흡 맞춘 아이유-변우석 배우 변우석(왼쪽)과 아이유가 6일 서울 강남구 조선팰리스호텔에서 열린 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 드라마에서 호흡 맞춘 아이유-변우석 배우 변우석(왼쪽)과 아이유가 6일 서울 강남구 조선팰리스호텔에서 열린 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6 연합뉴스

이미지 확대 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’의 역사 왜곡 논란과 관련, 한국사 강사 최태성이 자신의 소셜미디어(SNS)에 극중 이안대군(변우석)이 왕으로 즉위하면서 중국의 신하가 쓰던 ‘구류면류관’을 쓴 것에 대해 비판하는 게시물을 올렸다. 자료 : 최태성 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’의 역사 왜곡 논란과 관련, 한국사 강사 최태성이 자신의 소셜미디어(SNS)에 극중 이안대군(변우석)이 왕으로 즉위하면서 중국의 신하가 쓰던 ‘구류면류관’을 쓴 것에 대해 비판하는 게시물을 올렸다. 자료 : 최태성 인스타그램

세줄 요약 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’의 역사 왜곡 논란이 종영 이후에도 가라앉지 않았다. 서경덕 교수는 글로벌 OTT 역사물이라면 주변국의 왜곡 가능성까지 살폈어야 했다고 지적했고, 최태성 강사는 고증 비용을 소홀히 한 제작 관행을 비판했다. 11화 역사 표현 논란, 자주국 상징 왜곡 지적

제작진·배우 사과, 재방송·VOD 수정 예고

전문가들, 동북공정 빌미와 고증 부실 비판

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MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’의 역사 왜곡 논란이 종영 이후에도 가라앉지 않고 있다. 제작진과 주연 배우들이 잇따라 사과문을 게재한 가운데, 전문가들의 쓴소리도 이어졌다.서경덕 성신여대 교수는 19일 인스타그램을 통해 “이번 논란의 가장 큰 문제는 중국 동북공정에 빌미를 제공했다는 점”이라고 지적했다.서 교수는 “글로벌 OTT를 통해 전 세계 시청자들이 함께 보는 역사물 콘텐츠라면 정확한 고증뿐만 아니라 주변국의 역사 왜곡 상황도 유심히 체크해야 하는데 이 부분을 놓친 것이 가장 뼈아프다”고 강조했다. 중화권 온라인 커뮤니티와 SNS에서도 관련 논란이 확산하고 있다고 덧붙였다.한국사 강사 최태성도 전날 쓴소리를 남겼다. 그는 “역사 왜곡 논란이 매번 터지면서도 늘 그 자리”라며 “배우들의 출연료는 몇억을 아낌없이 지불하면서 역사 고증 비용은 몇십만으로 퉁치려 한다”고 꼬집었다. 이어 대본·의상·세트장을 원스톱으로 검토할 수 있는 역사물 고증 연구소 설립을 제안하기도 했다.논란의 발단은 지난 15일 방송된 11화다. 이안대군(변우석)의 왕 즉위식 장면에서 자주국의 상징인 ‘만세’ 대신 제후국이 쓰는 ‘천세’가 쓰였고, 황제의 십이면류관 대신 중국 신하가 쓰는 구류면류관이 등장했다. 극 중 인물들이 중국식 다도법을 따르는 장면도 도마에 올랐다.거센 비판에 제작진은 이틀 뒤인 16일 공식 사과문을 올리며 재방송과 VOD·OTT 영상에서 해당 오디오와 자막을 수정하겠다고 밝혔다. 주연 배우들도 입장을 냈다. 변우석은 “작품이 가진 메시지와 맥락에 대한 고민이 부족했다”며 사과했고, 아이유는 “미리 문제의식을 제대로 갖지 못한 스스로가 부끄럽다”고 전했다.서경덕 교수는 “SBS ‘조선구마사’와 이번 논란을 거울삼아 재발을 막아야 한다”고 촉구했다. ‘조선구마사’는 2021년 방송 2회 만에 중국식 음식과 소품 등으로 역사 왜곡 논란이 터지며 결국 방영이 취소된 바 있다.