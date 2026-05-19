외국인 여성 고용 성매매 알선, MZ 조폭 출신 운영자 등 일당 검거

세줄 요약 경기남부경찰청은 수원·안산·용인 일대 오피스텔 25채를 임차해 불법체류 외국인 여성을 고용하고 성매매 업소를 운영한 일당 22명을 검거해 송치했다. 총책은 과거 조직폭력배 출신으로, 광고 사이트와 텔레그램을 이용해 예약제로 성매매를 알선한 것으로 드러났다. 오피스텔 25채 임차한 성매매 업소 운영 일당 검거

불법체류 외국인 여성 고용, 예약제 성매매 알선

조폭 출신 총책 중심으로 광고·수거·공급 분업

이미지 확대 불법 성매매 업소를 운영한 일당. 경기남부경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 불법 성매매 업소를 운영한 일당. 경기남부경찰청 제공

이미지 확대 경찰이 압수한 고급 승용차. 경기남부경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 경찰이 압수한 고급 승용차. 경기남부경찰청 제공

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수원과 용인 등 경기 남부 지역에서 오피스텔 수십 곳을 임차한 뒤 불법체류 외국인 여성을 고용해 성매매 업소를 운영한 일당이 무더기로 검거됐다.경기남부경찰청은 성매매알선 등 처벌법 위반 혐의로 총책 A(30)씨와 업소 실장, 외국인 여성 등 22명을 검거(4명 구속)해 검찰에 송치했다고 19일 밝혔다.A씨 등은 2024년 9월부터 올해 5월까지 수원과 안산, 용인 일대에 오피스텔 25채를 빌린 뒤 불법체류 외국인 여성을 고용해 성매매 업소를 운영한 혐의를 받는다.A씨는 과거 수원 등에서 조직폭력배로 활동했던 MZ조폭으로 성매매 혐의 실형을 선고받고 출소한 뒤 자신의 중학교 동창 B(30)씨, 지인 C(30)씨, D(31)씨와 함께 범행했다.또 실장 4명을 하부 직원으로 두고 각 오피스텔을 돌며 성매매 대금을 수거하거나 비품을 공급하는 등 실무를 담당하게 했다. A씨 등은 성매매 광고 사이트와 텔레그램에 여성의 나체 사진을 올려 업소를 광고하고, 이를 보고 연락한 남성들에 대해 고객 인증을 거친 뒤 예약제로 10만~37만원씩을 받고 성매매를 알선했다.이들은 경찰의 단속을 피하기 위해 성매매 광고 사이트에 업소명과 예약 전화번호를 수시로 바꾸고, 바지사장을 내세워 수사망을 피한 것으로 알려졌다.경찰은 올해 초 성매매 광고 사이트 수사 과정에서 성매매 업소별 동일한 광고가 지속 게시되는 것을 포착, CCTV 영상 확인과 통신 수사 등 추적 끝에 성매매 오피스텔을 모두 특정했다.이후 경찰과 출입국외국인청 등 50명 규모 합동 검거조를 편성해 총책 4명과 실장 4명, 외국인 성매매 여성 14명 등 22명을 차례대로 검거했다.경찰은 검거 현장에서 현금 1억 3000만원과 시가 2800만 원 상당의 금 35돈을 발견해 압수하고, 범죄수익금 10억 원에 대해서도 기소 전 몰수·추징 보전을 신청해 환수 조치할 예정이다.A씨 등은 범죄수익금으로 2억 5000만원 상당의 고가 외제 차량을 구입하는 등 수익금 대부분을 유흥비로 썼다.