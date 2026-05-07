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경부고속도로 칠곡물류IC 인근 사고…서울 방향 8㎞ 극심 정체

김상화 기자
입력 2026-05-07 08:21
수정 2026-05-07 08:21
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세줄 요약
  • 칠곡물류IC 인근 트레일러 중앙분리대 충돌
  • 반대편 서울 방향 넘어가며 4명 경상
  • 서울 방향 1·2차로 통제, 7~8㎞ 정체
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칠곡 사고현장. 경북소방본부 제공
칠곡 사고현장. 경북소방본부 제공


7일 오전 6시 58분쯤 경북 칠곡군 지천면 연화리 경부고속도로 칠곡물류IC 부근 부산 방향을 달리던 트레일러가 중앙분리대를 들이받은 뒤 반대편 서울 방향 도로로 넘어가는 사고가 났다.

이 사고로 지나가던 일부 차량에 파편이 튀는 등 4명이 경상을 입었다. 정확한 사고 차량 대수는 경찰이 파악 중이다.

경찰은 트레일러와 중앙분리대 구조물 파편을 수습하고 있어 서울 방향 편도 4차로 중 1·2차로를 통제하고 있다.

서울 방향 도로는 사고가 난 지점부터 7∼8㎞ 정도 극심한 정체를 빚고 있다.

경찰 관계자는 “운전 부주의로 인해 사고가 난 것으로 보고 있다”며 “정상 재개까지 최대 1시간 걸릴 것으로 예상된다”고 밝혔다.
칠곡 김상화 기자
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