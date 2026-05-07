울산시, 폭염 대비 소규모 사업장 ‘냉방기’ 지원

세줄 요약 울산시가 본격적인 무더위를 앞두고 산업단지 내 종업원 30명 이하 소규모 등록 공장을 대상으로 냉방시설과 안전교육을 지원했다. 이동식 에어컨 1대를 90% 보조하고, 혹서기 안전교육 1회도 무료로 제공해 근로자 건강 보호를 돕는다. 폭염 대비 소규모 공장 냉방기 지원

이동식 에어컨 1대, 90% 보조금 지원

혹서기 안전교육 1회 무료 제공

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울산시가 본격적인 무더위를 앞두고 산업단지 내 소규모 기업에 냉방시설을 지원한다.시는 지역 영세 기업을 대상으로 ‘폭염 대비 산단 근로자 안전관리 강화 지원사업’을 벌인다고 7일 밝혔다.이 사업은 폭염에 취약한 영세 기업 근로자를 위해 산업용 이동식 에어컨과 전문가 안전교육을 지원하는 사업이다.대상은 울산지역 국가·일반·농공산업단지 내 종업원 30명 이하 소규모 등록 공장이다. 시는 해당 기업에 산업용 이동식 에어컨 1대를 90% 보조금으로 지원한다. 기업은 10%만 부담하면 된다. 근로자를 대상으로 한 혹서기 안전교육도 1회 무료 제공된다.시는 오는 13일 오후 6시까지 울산시 홈페이지를 통해 신청을 접수한다. 시는 접수된 기업을 대상으로 1차 서류심사와 2차 현장 확인을 거쳐 산업단지별 형평성을 고려해 단지당 최대 2개, 총 8개 기업을 우선 선정할 계획이다. 시 관계자는 “이 사업이 산업단지 내 근로환경 개선과 근로자의 건강 보호에 도움이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.