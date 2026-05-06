어린이날 대낮 나체로 도심 활보…“벗고 이름 외치니 기분 좋아” 체포

세줄 요약 어린이날 오후 대전 서구 둔산동 도심에서 20대 남성이 나체로 거리를 활보해 경찰에 체포됐다. 경찰은 동일 신고 4건을 접수하고 출동해 현행범으로 붙잡았으며, 남성은 최소 10여분간 거리를 돌아다닌 것으로 확인됐다. 어린이날 대낮 대전 도심 나체 활보

동일 신고 4건 접수 뒤 현행범 체포

조사서 옷 벗기 편해 기분 좋았다 진술

이미지 확대 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

어린이날 대낮에 나체로 대전 도심을 활보한 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.6일 연합뉴스에 따르면 대전 둔산경찰서는 공연음란 혐의로 A(29)씨를 체포해 조사하고 있다.A씨는 전날 오후 4시 25분쯤 대전 서구 둔산동 도심에서 나체로 거리를 활보한 혐의를 받는다.경찰은 “은하수네거리와 갤러리아백화점 사이에서 옷 벗고 돌아다니는 사람이 있다”는 등의 동일신고 4건을 접수하고 출동해 A씨를 현행범 체포했다.A씨는 사람들이 목격한 이후로 경찰에 체포되기 전까지 최소 10여분간은 나체로 거리를 활보했던 것으로 확인됐다.A씨는 경찰 조사에서 “옷 벗는 게 편해서 그랬다. 많은 사람 앞에서 옷을 벗고 이름을 외치니까 기분이 좋아졌다”는 식의 진술을 한 것으로 알려졌다.마약류 흡입 및 정신병력 여부에 대해 경찰은 확인되지 않았다고 전했다. 경찰은 조사를 마무리하는 대로 A씨 조만간 송치할 예정이다.